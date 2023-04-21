糖價11年高激化通脹

乾旱礙收成 農民轉產乙醇累供應 中央銀行貨幣政策通常不會考慮直接影響升斗市民的食品及能源價格，可是繼惠譽警告大米供應短缺創20年高後，另一國際信貸評級機構標準普爾警告，已經創11年新高的糖價還會再飆升，原因除了天氣異常，居然與石油輸出國組織（OPEC）減產有關。一旦擁有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭出口粟米及小麥規模大跌，糧食危機恐再度爆發。

據國際糖業組織的數據，全球約80%的糖產量來自甘蔗，20%來自甜菜（或稱糖蘿蔔、紅菜頭）。其中，印度是繼巴西之後全球第二大糖生產國，今年4月初，全印度糖業貿易協會（AISTA）就將2022年10月至2023年9月這一作物年度的糖產量預測下調近3%，原因是西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）降雨不及時導致，該地佔印度糖產量逾三分之一。

逾一個月飆20% 恐再漲 歐洲的甜菜收成亦不佳，主因種植面積減少和夏季嚴重乾旱導致；另外，世界對糖需求自新冠疫情後持續恢復，將加劇供不應求情況。

標普糖業分析師Girish Chhimwal表示，雖然中國可藉釋放國家儲備來緩解全球市場的壓力，但很可能會被厄爾尼諾現象（氣候不穩定）的負面影響所抵銷。美國一項原糖期貨價位近期急升，由3月低位每磅20.31美仙，升至昨日的24.84美仙，創逾11年高，短短一個多月累升逾兩成。他預計，期糖會在21至24仙的基礎上再衝高。

更甚者，是石油輸出國組織及盟國（OPEC+）最近意外宣布減產每日116萬桶。惠譽旗下Fitch Solutions上周在報告指，油價上升，使其他替代能源變得有利可圖，這鼓勵了種植甘蔗的農民，轉向將農作物用於乙醇生產，使糖供應下降。

蔗糖應用廣泛，特別是在飲品和加工食品、增味劑之中，糖價上升將會產生連鎖效應，導致食物價格普遍上漲。

烏克蘭穀物收成憂減半 小麥方面，過去一年俄烏戰爭帶來糧價不穩，雖然其後趨穩，但花旗銀行北美大宗商品主管Aakash Doshi表示，烏克蘭今、明兩年的穀物收成或僅2,100萬至2,200萬噸，較俄烏戰事前的2021年4,200萬噸幾近腰斬。同期出口量或降到2,700萬至3,000萬噸，大減1,500萬至1,800萬噸。

除了戰爭因素，烏克蘭農民難以取得融資、肥田料、能源、人力等，都影響農耕能力。另外，小麥目前價格算是處於低位，都大大削弱烏國農民栽種的意願。世界銀行曾指，俄烏戰爭已令80%低收入國家糧價上升，引致這些國家通脹逾5%。

不過，有持相反意見的分析員認為，農作物與國際價格關係複雜，一地的供應減少，或可由其他地方如北美、南美、澳洲、北非的產出補足，只要運輸能力投向這些地方便可以。前提是今年氣候「生生性性」，不要打擊多地的農作物生產。

糖價年內飆升