輪商精選：騰訊睇升 吼14578
騰訊控股(00700)股價昨受壓，收市下跌2.24%，報357.2元，惟股價下跌吸引資金流入趁低吸納好倉，而上周三至本周二的5個交易日計，騰訊好倉有約4,600萬元流入，是同期最多資金流入的個股產品。
淡友留意12198
近日騰訊相關期權的引伸波幅回落，波幅回落令認股證的價格降低從而令槓桿變高，現時部署認股證變得吸引，可考慮7月或以後到期的產品，時間值損耗合理而能保持一定槓桿。
現時中年期輕微價外、低面值的騰訊認講證中，以行使價400元附近的最為貼價，是條款合適的選擇，可留意騰訊認購證14578，行使價409.08元，7月26日到期，實際槓桿9.5倍，是輕微價外、高敏感度產品。
看淡騰訊可留意高槓桿認沽證12198，行使價303.68元，7月26日到期，實際槓桿8.7倍，是行使價300元以上、兩個月期以上的高槓桿產品。
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