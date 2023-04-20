專家點評：內地消費看升 受惠股尋寶

國家統計局發布數據，初步核算，今年第一季中國國內生產總值（GDP）為28.49萬億元（人民幣‧下同），按不變價格計算，按年增長4.5%，按季增長2.2%。分產業看，第一產業增加值1.15萬億元，按年增3.7%；第二產業增加值10.79萬億元，增長3.3%；第三產業增加值16.54萬億元，增長5.4%。首季隨着疫情防控較快平穩轉段，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，經濟企穩回升，開局良好。

內地政府明確指出，去年消費引擎對中國經濟增長貢獻率達65.4%，已成為經濟第一推動力。今年兩會亦將「穩增長、擴內需」作為頂層部署，以助力推進中國經濟恢復活力與增強市場信心。細看首季的多項數據，其中反彈最強勁的便是消費。首季社會消費品零售總額11.49萬億元，按年增長5.8%，去年第四季為下降2.7%，反彈力度明顯。

按經營單位所在地劃分，城鎮消費品零售額9.96萬億元，增長5.7%；鄉村消費品零售1.52萬億元，增長6.2%。按消費類型分，商品零售10.27萬億元，增長4.9%；餐飲收入1.21萬億元，增長13.9%。

聚焦航空餐飲零售業 基本生活類商品銷售良好，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長9%及7.5%。升級類商品銷售大幅增長，限額以上單位金銀珠寶類、書報雜誌類商品零售額分別增長13.6%及13.4%。全國網上零售額3.28萬億元，增長8.6%。其中，實物商品網上零售額2.78萬億元，增長7.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.2%。單看3月，社會消費品零售總額按年增長10.6%，比1至2月加快7.1個百分點。

政府工作報告把今年中國GDP增長目標設為5%左右，釋放出推動中國經濟向好的積極信號。配合財政赤字率擬按3%安排，表現出政府加力提效的政策基調和推動經濟運行整體好轉的決心，更有助增強財政可持續性，相信今年更多的財政資金將用於刺激經濟增長。

由於首季GDP增長已達4.5%，相信對於實現全年增長目標的難度降低。故在後疫情時代消費復甦將是大趨勢，建議投資者關注消費復甦主線，板塊包括航空航天、餐飲及食品飲料、品牌服飾及零售銷售等。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）