宏觀剖析：華信貸需求轉強利復甦

內地新增貸款連續第3個月意外上升，強勁的信貸和疲軟的通脹數據，或反映貨幣流通速度目前很低，但隨着企業和家庭信心持續修復，貨幣流通速度可能會加快。現時似乎有一些信心復甦的早期迹象，尤其是對家庭而言。3月新增家庭貸款達到1.2萬億元（人民幣‧下同），創歷史第二高，而家庭儲蓄行為也顯示出正常化迹象。如果隨着中國後疫情階段進一步復甦，信心繼續改善，貨幣刺激將更明顯地傳導至經濟活動和價格。

企業貸款增助推動投資 3月內地新增貸款為3.89萬億元，高於預期的3.3萬億元。第一季新增貸款達到10.6萬億元，比去年首季高出2.3萬億元。家庭風險偏好的反彈最為明顯，3月家庭共借入1.2萬億元的貸款，是繼2021年1月之後的歷史第二高。1.2萬億元的貸款中，有6,090億元是短期貸款，即使在更嚴格的監管監督下，但仍不能排除內地居民通過新的短期貸款，提前償還按揭貸款的可能性。

新增家庭長期貸款達到6,350億元，為2022年1月以來最高，顯著改善與房地產市場的復甦非常脗合。家庭儲蓄行為似乎開始回復正常，3月家庭銀行存款增加了2.9萬億元，而今年1至2月的平均水平為3.5萬億元，去年3月為2.7萬億元。

企業信貸需求旺盛，長期企業貸款再次創下2.1萬億元的強勁表現，而去年3月為1.3萬億元。第一季度，新增企業長期貸款達到6.7萬億元，按年增加2.7萬億元。儘管盈利面臨不明朗因素和出口前景疲軟，企業投資可能隨着基建的推動和設備升級等方面政策指導而保持堅挺。

3月整體新增社會融資規模達到5.4萬億元，高於市場預期的4.5萬億元。第一季新增社會融資規模達到10.8萬億元，按年增長1.4萬億元。第一季政府債券融資強勁，達到1.8萬億元，但3月增加的金額放緩至6,020億元。

中資股估值具修復空間 內地廣義貨幣（M2）供應按年增速從2月的12.9%小幅放緩至12.7%，符合市場預期且仍處於多年高位。高企的長期貸款讓市場放心，政府仍然傾向維持支持政策。隨着貸款增加和存款數據的正常化，家庭風險偏好的修復可能已經開始。

另一方面，年初至今通過股票互聯互通機制，流入內地A股和香港市場的資金強勁。1月，在中國重新開放樂觀情緒的推動下，北向淨買入超過208億美元，其後淨買入繼續，程度略為放緩。另一方面，南向資金過去幾個月一直回升，3月累計淨買入78億美元。內地今年經濟增長始終在主要經濟體中看高一線，中資股盈利具反彈條件，估值仍具修復空間。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪