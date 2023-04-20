黃竹坑甲廈首批售85% 套7億

商業市況隨恢復通關好轉，於近期落成、由宏基資本發展的黃竹坑道23號甲級寫字樓，在3月展開首階段銷售推出65個單位，約一個月暫沽55伙，佔比例約八成半，套現逾7億元。

大手買家9000萬購全層 該公司資產管理投資部助理副總裁李康男表示，項目售出單位平均呎價約1.42萬元，最高呎價約1.63萬元。整個項目提供133伙，將分3個階段銷售，預計全幢可套現約20億元。該幢商廈樓高27層，樓層單位建築面積約747至1,327方呎，樓層高度達4.75米。

仲量聯行策略及顧問部資深董事李遠峰指，項目最大手成交為有買家以約9,000萬元購入全層樓面，而恢復通關後內地客查詢明顯增加，暫錄成交佔約三成為內地資金，而用家比例佔約七成。該廈亦會出售命名權，買家須購入至少3層樓面，至於物業提供的3層合共近兩萬方呎零售面積，亦會傾向出售。

此外，李康男補充，集團另一個位於灣仔謝斐道218號商廈項目，去年4月推售至今暫沽出約七成樓面，套現約10億元。其中，該廈21樓01室連平台單位，以約4,980萬元登記易手。另方面，美聯商業馬喜明稱，該行代理出售北角城中心中層連約戶，建築面積約1,749方呎，業主原先意向價2,273.7萬元，最新下調約23%至約1,749萬元，呎價約一萬元。