屯門已補價居屋蝕讓湧現 兆軒苑輸13% 兆康月內兩宗

近期屯門二手市場錄多宗貶值買賣，其中，向以用家為主居屋單位出現連環蝕讓。市場消息透露，兆軒苑B座中層17室，實用面積約376方呎，已補價自由市場開價390萬元，減至370萬元轉手，呎價約9,840元，原業主持貨約5年，帳面虧損約55萬元，單位樓價蒸發約13%。

欣明苑兩房帳貶80萬 同區另一個居屋兆康苑，本月連錄至少兩宗低於購入價成交，最新錄M座低層單位，實用面積約548方呎，減價31萬元後，日前連地價以529萬元售出，呎價約9,653元，單位約3年帳面跌價約11萬元。同項目一個C座中層單位，實用面積約493方呎，日前亦以自由市場價約453萬元沽，約4年間樓價帳面跌幅近9%。

區內私樓情況相若，繼弦海及豐連單位早前先後錄得蝕幅逾10%的轉手個案後，屯門中心大廈一個高層戶，實用面積約301方呎，減價後售356萬元，呎價約11,827元，原業主在2020年入市，帳面蝕讓約7萬元。至於「置樂三寶」之一的萬寶大廈有高層單位，實用面積約279方呎，本月以322萬元登記轉售，較單位對上2018年購入價相比，帳面貶值約18%。

樓價高位下挫，環球經濟仍有隱憂，部分業主「苦待」辣招鬆綁後，即時蝕讓離場。香港置業唐榮花表示，將軍澳居屋欣明苑D座低層6室兩房戶，實用面積約401方呎，以3年前自由市場購入價505萬元放售，約兩星期減至425萬元沽，呎價約10,599元，低市價約10%，原業主2020年購入，帳蝕80萬元。

太古城則王高位挫17% 近年入市新盤的業主都「難見家鄉」。消息透露，青衣明翹匯1座中層一房單位，實用面積約299方呎，日前以475萬元轉售，呎價約15,886元。資料顯示，原業主於2019年底購入單位，帳面亦貶值約4萬元。

此外，各區交投顯著回落，藍籌屋苑做價升勢亦乏力。利嘉閣林俊傑指，鰂魚涌太古城金山閣中層B室，實用面積約582方呎，成交價999萬元，呎價約17,165元。據了解，同座同類型兩房則王於2019年曾以1,210萬元售出，期內由高位回落約17.4%。

近期屯門二手市場蝕讓情況