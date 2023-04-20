新界一二手樓價展跌勢

University Hill低開7% 折實每呎16288元 437萬起 新盤開價跟隨市況下調，新鴻基地產( 00016 )旗下大埔白石角University Hill，昨日公布首張價單，涉及123伙折實平均呎價約16,288元，較上一期首批低約7%，一房入場戶折實價亦降至約437萬元。同時，屯門新盤早前連環低開後，即時引發同區二手市場刮起蝕讓風暴，其中，區內居屋兆軒苑有單位帳面損手逾一成易手。

新地副董事總經理雷霆表示，是次University Hill開價根據市況和項目條件而釐定，對銷情有信心。他指，該盤毗鄰香港中文大學，英才匯聚，首張價單為「高才無敵價」，政府推出高端人才通行證計劃反應熱烈，相信短期內可以帶動租賃市場。

首批123伙 周六起收票 新地代理總經理胡致遠稱，首批單位包括23伙一房戶、86伙兩房戶及14伙三房戶，共123伙，實用面積273至640方呎。價單提供4種付款方法，現金付款計劃最高有15%折扣優惠，折實售價437.24萬至1,114.68萬元。入場戶為漾景閣5B座2樓A1室，實用面積297方呎，折實呎價約14,722元。按定價計，該批單位市值近10億元。項目今日起開放示範單位供公眾參觀，周六起收票，最快下周開售。

價單顯示，首批包括16個連花園或天台特色戶，而整體有20伙的折實價屬600萬元以下。折實價「4字頭」有9伙，全屬一房連開放式廚房間隔。

今期項目較去年5月推出的第一期Silicon Hill首批折實平均呎價17,498元低之餘，亦提供不少現金回贈吸客。其中，採用建築期計劃買家最高享10%折扣，若選購價單中指定75伙及符合相關條件，可再獲樓價5%的「科研專才/學術人才現金回贈」及樓價2%「置安心•利息補貼」。

同系合作項目的堅尼地城KENNEDY 38昨上載價單7號，提供35伙，折實平均呎價約29,900元。並公布周日先到先得發售6伙。

University Hill首張價單詳情