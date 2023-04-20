簡訊一覽
●李寧(02331)公布，已向聯交所提交增設人民幣櫃台的申請，相信這能為潛在投資者及公司股東提供一個新的貨幣交易選擇，以及為公司提供提升流動性的機會。該股昨日跌2.71%，收報57.25元。
●泡泡瑪特(09992)公布，今年首季整體收入按年增長最多5%，其中內地收入下滑5至10%，港澳台及海外收入升1.6至1.65倍。按渠道劃分，內地市場上季零售店按年增長5至10%，機器人商店增長15至20%，泡泡瑪特抽盒機跌40至45%，電商平台及其他線上平台跌5至10%，批發及其他渠道增長5至10%。
●洛陽鉬業(03993)披露，其投資建設剛果民主共和國TFM銅鈷礦混合礦開發項目之基建剝離與土建施工任務圓滿完成，中區項目已實現短流程投料試車，東區工程進度按照里程碑進程順利推進；預期今年投產，取決於該項目實際建設情況。另公司與該國國家礦業公司Gécamines就TFM權益金問題達成共識。
●去年7月遭廉政公署調查的創天傳承(08195)公布，廉署已知會公司，調查已完成；據董事會了解，根據廉署目前所知的事實，廉署將不會就調查採取進一步調查行動。廉署並無就任何違法行為對該公司或集團任何成員公司提出指控，亦無對該集團任何成員公司之任何董事或僱員提出指控。
●兗礦能源(01171)公布，今年首季商品煤產量2,253萬噸，按年減10.41%；商品煤銷量2,453萬噸，按年減2.91%，其中自產煤銷量2,024萬噸，按年減12.03%。
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