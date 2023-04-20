澳洲今年經濟衰退機率降至35%

澳洲央行日前公開議息紀錄之後，市場對當地今年經濟展望稍為恢復信心。外媒訪問了17名經濟師，預測澳洲今年經濟衰退發生的機會率中位數為35%，較上月調查下降5個百分點。

本月初澳洲央行維持現金利率在3.6厘不變，會議紀錄解釋，央行需要更多時間收集數據，分析過去10次加息後的效力。有經濟師指出，與歐洲和美國漠視近期銀行業危機、繼續加息的做法不同，澳洲當局正在嘗試調控經濟達致軟着陸。澳洲商業投資強勁，中國又重新開放等，可望使澳洲經濟今年避免衰退，即使增長緩慢在所難免。

澳洲第二大賭場集團星億（The Star）公布，由於悉尼和黃金海岸賭場經營情況轉壞，將需裁員約500人、不派花紅及凍薪，預料可因此令本年節省的營運開支增加至超過一億澳元。

英CPI升10.1%高過預期 反觀英國的高通脹卻揮之不去，令加息預期再度升溫。最新英國3月消費者物價指數（CPI）按年升10.1%，雖較2月回落0.3個百分點，但明顯高於9.8%的市場預期。扣除能源、酒精、煙草等後的核心通脹上月更是維持在5.7%不變。

英國統計局指，上月通脹主要由住屋及家庭服務費用如電力、天然氣等帶動。其中非酒精類飲品上月價格升幅年率達19.2%，為45年以來升得最急。

日央行YCC政策料不變 亞洲方面，市場原預期日本央行新任行長植田和男，或會在本月底他所主持的首個議息會議調整孳息率曲線控制（YCC）政策。不過，據報由於歐美銀行業危機令經濟展望不明朗，YCC將不會有大動作，以支持經濟增長和穩定通脹以達到央行的目標。

不管如何，亞洲居民可能要承受米價上漲的風險。評級機構惠譽的商品分析師哈特（Charles Hart）發表報告，大米今年會迎來20年來最大的供應缺口，原因是烏克蘭戰火推高小麥價格，大米成為替代穀物，以及中國和巴基斯坦氣候不理想。不過，所謂缺口，據哈特估計為870萬噸，跟當年的1,860萬噸相差頗遠。