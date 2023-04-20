Coinbase抨美監管欠清晰 研遷總部

美國上市的加密貨幣交易所Coinbase行政總裁阿姆斯特朗（Brian Armstrong）表示，美國有潛力成為加密貨幣的重要市場，但如果當局對加密資產行業監管的不確定性愈來愈大，將考慮把總部遷離美國。

他指，目前未能在美國看見產業所需的監管清晰度，若情況持續，將「不得不考慮在其他地方進行更多投資」，又指「任何選項均有可能，包括搬遷或其他必要的行動」。他同時透露，作為該企第二大市場的英國將是考慮地點之一。

Coinbase上月遭美國證券交易委員會（SEC）發通知或正式檢控，阿姆斯特朗指通知令人遺憾，惟公司迄今尚未收到有關問題的進一步資訊；更指摘SEC推卸責任，並未為業界提供清晰指引，而公司已準備好「進行長達數年的鬥爭」。

規管加密幣法案無共識 事實上，美國國會尚未就一系列監管加密貨幣的法案達成共識；同時SEC與商品期貨交易委員會（CFTC）還在爭論虛擬資產監管權誰屬的問題，尤其是比特幣、以太幣等加密貨幣應視為證券或商品。

看待產業缺乏細微區別 阿姆斯特朗認為，監管機構在看待不同的虛擬資產產業時缺乏細微區別，「加密貨幣交易所應該如金融服務公司一樣受到相同監管，而加密貨幣、DeFi（去中心化金融）領域則應視作軟件般處理」。