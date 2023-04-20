ASML季績勝預期 新訂單金額跌46%惹憂

幾乎壟斷全球晶片光刻機市場的荷蘭科企ASML，上季業績乃至本季收入指引俱勝市場預期，問題是當前經濟形勢下，市場對半導體產業鏈的需求前景缺乏信心，況且ASML上季亦錄得新增訂單金額按年倒退46.22%，拖累其歐洲股價於業績出爐後一度跌4.85%。

全年收入指引增逾25% 展望本季，ASML指引收入介乎65億至70億歐元，以中間值計按年增長24.28%，整體毛利率50至51%，並維持全年收入增長逾25%的指引。要留意的是，ASML於3月底還積壓389億歐元的訂單未完成，因此行政總裁溫尼克才說「就今年而言，產能還不足以應對需求」，以及摩根大通仍說「我們2023年及2024年的業績預測沒有問題」。

不過，上季新增訂單僅37.52億歐元，對比坊間熱議「晶片荒」的2021年及2022年，每季平均分別高達65.6億歐元及76.68億歐元，未免相差太遠。財務總監達森承認，「一些主要企業押後『特定』工具的收貨時間，記憶體客戶限制資本開支……類似行為也見於特定邏輯（運算類）晶片客戶身上」。摩根士丹利評論，訂單的顛簸漸反映客戶削資本開支，之後兩年ASML增長或不太順遂，「這正是投資者一直擔心的」。

內地銷售貢獻銳降至8% 溫尼克補充，即使半導體客戶正努力使庫存回到健康的水平，也有一些客戶填補騰出來的空缺，如較成熟製程的DUV（深紫外光）光刻機。EUV（極紫外光）及最先進DUV上季對設備銷售收入的貢獻度為84%。

另中國對ASML設備銷售淨收入貢獻由去年首季的34%銳降至8%，以此推算上季按年倒退約45%。ASML料來自內地的收入今年稍後會顯著反彈，也不排除荷蘭早前祭出的額外出口管制會拖低在華銷情，「現時還在等荷蘭當局最終版本的詳細指引」。

歐盟周二批准斥資430億歐元的「歐版晶片法案」，試圖令歐盟晶片產量在全球的份額在2030年之前提高到20%。不過，這對ASML來說恐怕是遠水不能救近火；業界亦質疑，歐盟能吸引英特爾（Intel）等公司來設廠，其他供應鏈公司又是否願意植根歐洲、成本差距如何，均待商榷。

另邊廂，市傳台積電正向美國政府尋求130億至150億美元的補貼，主要是根據《晶片法案》可望獲得約70億至80億美元的稅務減免外，還爭取商務部為亞利桑那州工廠撥出60億至70億美元的補貼。不過，據報台積電對當局的要求可能令公司需要分享工廠利潤及詳細營運資料，感到擔憂。