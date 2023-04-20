迪士尼傳下周裁員數千人

美國企業裁員潮消息不斷，繼亞馬遜日前公布裁撤廣告部門部分員工後，華特迪士尼和Facebook母企Meta亦傳出裁員消息。有傳迪士尼計劃在下周再進行新一輪大規模裁員計劃，裁員數千人，其中包括娛樂部門約15%的員工。

報道指，迪士尼新一波裁員行動，涉及電視、電影、主題樂園和總公司職位等不同範疇，而影響範圍將涉及全球，又指最快會於下周三通知受影響員工。對於上述消息，該企不作評論。迪士尼在今年2月曾表示，計劃將旗下逾22萬名員工中裁員7,000人，為集團削減55億美元之年度成本總體戰略的一部分。

Meta展開新一輪炒人 另邊廂，Meta確認周三已經開展新一輪裁員行動，作為上月宣布裁員約一萬人的一部分。消息指，一些涉及用戶體驗、軟件開發、圖像程式等的技術人員昨日收「大信封」，另一些暫時留下的技術人員，下月可能「冇得留低」，跟部分財務、法律和人力資源的同事一起被裁。

此外，有報道指，亞馬遜是次裁員計劃涉及廣告、雲端運算、Twitch直播等部門業務，而消息指仍未清楚廣告部門有多少人會被解僱。