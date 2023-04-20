Netflix首季少賺18%

訂戶僅淨增175萬 9月結束DVD租賃 著名串流影視平台Netflix今年開局不太如意，即使有亞太區的強勁增長，但今年首季純利按年倒退18.29%至13.05億美元（約101.79億港元）；季內付費訂閱用戶只是淨增175萬名，明顯遜市場預期的241萬名，亦按季大幅下挫77.15%。為了「谷業績」，公司惟有放慢打擊分享帳號的步伐，同時宣布今年9月將「摺埋」已營運四分之一世紀的DVD租賃服務。

次季業績展望遜預期 雖然該企上季收益按年增3.73%至81.61億美元，每股盈利2.88美元，均勝市場預期，但管理層展望的本季業績卻令市場失望。該企預測第二季收益82.42億美元、每股盈利2.84美元，低於華爾街大行預期的85億美元和每股3.05美元。

外界期望較高，主要源於Netflix於去年第四季推出有廣告月費計劃，更曾揚言今年初開始打擊密碼共享。然而希望愈大、失望愈大，上述動作都未能成為新增長動力來源。今年2月，Netflix宣布打擊帳戶共享行為，在加拿大、新西蘭、葡萄牙及西班牙正式實施新的禁止分享帳戶措施，惟此舉惹來部分用戶不滿。

今年接棒擔任聯席行政總裁的彼得斯（Greg Peters）就此承認上了寶貴一課，可以做得更好，「需要更多時間，讓付費會員可以順利過渡」。該企在本次業績致股東信表示，付費共享帳戶在上述4國市場推出後，引發了一波「取消訂閱反應」，影響其訂閱用戶增長。

付費共享延至今季擴大 可是該企仍然「死撐」做出了成果，因為部分依靠分享密碼來使用相同帳戶的借閱者於上季已「自立門戶」，且現有用戶亦新增額外帳戶成員，帶來收入上升。然而行動才是最實際的指標，管理層坦言，付費共享計劃在上季末，本來可向更多國家包括美國推進，「但由於看到其他市場有足夠改進的機會，故將該計劃延至第二季才推出，可能令部分用戶增長由第二季轉移至第三季」。

據該企估算，目前全球透過鑽空子分享密碼來使用相同帳戶收看串流的家庭數目逾一億個，損害公司營運不特止，也損害公司投資改進的能力。

含廣告月費計劃表現佳 至於有廣告月費計劃，其由來是因為包括Disney+的市場競爭者漸多，Netflix需要減價吸客，惟有推出上述計劃。在美國該計劃較基本收費低約30%，但前者用戶在看片時會有廣告。在致股東信中，管理層指，計劃目前表現良好，特別是在美國，「我們正在通過更多的串流媒體和改進的影片質量來提升廣告體驗，以吸引更多、更廣的消費客群」。

Insider Intelligence的首席分析師維爾納（Paul Verna）表示，本次顯示Netflix的付費密碼共享計劃和廣告業務遇到了「一開車便遇路障的情況，可是就算在最好情況下，要擴大客戶規模也需要很長時間才能達標」。他坦言，該企目前表現令人擔憂，縱然是行業龍頭，但仍需更努力才能回復良好的增長。

Netflix首季業績摘要