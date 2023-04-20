新東方上財季轉賺6.3億

期內，淨營收7.54億美元，按年增長22.8%。以非公認會計準則（Non-GAAP）計，經營利潤8,789.5萬美元，按年扭虧。今年首3個財季，盈利1.48億美元，2022財年同期蝕9.98億美元；淨營收按年減少17.2%至21.37億美元；Non-GAAP經營利潤2.01億美元，按年扭虧。

截至今年2月底止，學校及學習中心的總數為712間，按年減少135間，但較去年11月底增加4間。

本季淨營收指引增逾五成 該公司董事會執行主席俞敏洪表示，隨着新冠疫情消退，帶動環境復甦，有利集團所有關鍵業務繼續取得穩步進展，而出國考試及出國諮詢業務分別按年錄得約13%及5%增長，其教育新業務在本財季保持強勁長，且錄得可觀利潤。

他相信，新業務具有龐大的市場潛力，並將運用公司的品牌優勢和豐富的教育資源，以把握這些新的市場機會。現指引5月底止本財季淨營收8.01億至8.22億美元，按年增長53至57%。