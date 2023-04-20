新東方上財季轉賺6.3億
內地實施「雙減政策」近兩年，內地民辦教育公司新東方(09901)公布，截至今年2月底止的第三財季扭虧為盈，賺8,164.8萬美元（約6.36億港元），每股基本盈利5美仙；2022年度同期虧損1.22億美元。
期內，淨營收7.54億美元，按年增長22.8%。以非公認會計準則（Non-GAAP）計，經營利潤8,789.5萬美元，按年扭虧。今年首3個財季，盈利1.48億美元，2022財年同期蝕9.98億美元；淨營收按年減少17.2%至21.37億美元；Non-GAAP經營利潤2.01億美元，按年扭虧。
截至今年2月底止，學校及學習中心的總數為712間，按年減少135間，但較去年11月底增加4間。
本季淨營收指引增逾五成
該公司董事會執行主席俞敏洪表示，隨着新冠疫情消退，帶動環境復甦，有利集團所有關鍵業務繼續取得穩步進展，而出國考試及出國諮詢業務分別按年錄得約13%及5%增長，其教育新業務在本財季保持強勁長，且錄得可觀利潤。
他相信，新業務具有龐大的市場潛力，並將運用公司的品牌優勢和豐富的教育資源，以把握這些新的市場機會。現指引5月底止本財季淨營收8.01億至8.22億美元，按年增長53至57%。
事實上，新東方上財季收入增長的原因除了教育新業務，就是由旗下東方甄選(01797)自營產品及直播電商業務推動。東方甄選股價昨日在母企季績公布前炒上，一度抽升15.03%，最終收市揚13.17%，報33.5元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：