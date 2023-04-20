鐵塔去季多賺15% 股價創一個月高

該公司今年首季營運商業務收入205.33億元，按年下跌1.07%，當中塔類業務收入188.32億元，按年減少3.01%；室內分布式天線系統業務收入按年升27.13%至17.01億元。截至3月底止，塔類站址達到206.2萬個；塔類租戶達到362.3萬戶，較去年底淨增加4萬戶。

不過，摩根大通指出，市場預期公司盈利有上升空間，將利好股價表現，惟投資者憂慮其收入增長前景，以及未來數季除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的不確定性，維持其「中性」評級，目標價為0.8港元，對應今年預測市盈率約14.1倍。另一家券商摩根士丹利則予其目標價一港元，評級維持「與大市同步」。