鐵塔去季多賺15% 股價創一個月高
通訊鐵塔基建供應商中國鐵塔(00788)首季純利25.06億元（人民幣‧下同），按年升14.95%；收入按年增2.5%至231.99億元，表現勝市場預期，帶挈股價昨日見一個月高位，最終收升3.09%，報一港元。
該公司今年首季營運商業務收入205.33億元，按年下跌1.07%，當中塔類業務收入188.32億元，按年減少3.01%；室內分布式天線系統業務收入按年升27.13%至17.01億元。截至3月底止，塔類站址達到206.2萬個；塔類租戶達到362.3萬戶，較去年底淨增加4萬戶。
不過，摩根大通指出，市場預期公司盈利有上升空間，將利好股價表現，惟投資者憂慮其收入增長前景，以及未來數季除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的不確定性，維持其「中性」評級，目標價為0.8港元，對應今年預測市盈率約14.1倍。另一家券商摩根士丹利則予其目標價一港元，評級維持「與大市同步」。
摩通：聯通息率料遜「兩雄」
至於首季業績遜市場預期的中國聯通(00762)，則被摩通認為是「電訊三雄」中，最不偏好的選擇，因為其預測明年股息率僅6厘，不及其餘「兩雄」。聯通股價昨跌2.51%，收報6.21港元。
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