華房地產首季GDP升1.3% 近兩年最佳
中國房地產行業逐步回暖，反映在今年首季國內生產總值（GDP）之中，雖然季內行業GDP按年僅增1.3%，不及整體GDP的4.5%升幅，但已是2021年第二季之後首次增長，為內地經濟復甦的重大啟示之一。不過，房企債務化解難題仍要步步為營。
國家統計局昨公布，今年首季GDP初步核算結果，其中，房地產業GDP高達1.96萬億元人民幣，規模為2021年第四季後單季最多。法巴發表報告指，內地經濟正以雙速並行形式持續復甦，分別是服務跑贏商品、消費跑贏投資及出口。房地產銷售仍有很大的改善空間，但該行認為，隨着開發商向低槓桿和低周轉率的商業模式轉型，投資表現將繼續滯後。
建業將發7.58億美元票據
房企消息方面，建業地產(00832)早前就今年到期合計未償還本金約8.97億美元、3筆票據提出交換要約及同意徵求，昨進一步公布結果。在交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免的情況下，包括獲發改委批准延長證書有效期，將發行本金額為2.37億美元之2025年4月票據、本金額為1.73億美元之2025年11月票據及本金額為3.48億美元之2025年8月票據，發行額共約7.58億美元。
另邊廂，已復牌一周的融創中國(01918)部分離岸債權人據報已於較早前召開電話會議，討論融創的債務重組計劃。該批離岸債權人不屬一個特設委員會，特設委員會則於上月與融創簽署了重組支持協議。該公司股價由復牌至今持續受壓，昨日再跌4.21%，收報1.82元，比停牌前收市價累挫六成。
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