華房地產首季GDP升1.3% 近兩年最佳

中國房地產行業逐步回暖，反映在今年首季國內生產總值（GDP）之中，雖然季內行業GDP按年僅增1.3%，不及整體GDP的4.5%升幅，但已是2021年第二季之後首次增長，為內地經濟復甦的重大啟示之一。不過，房企債務化解難題仍要步步為營。

國家統計局昨公布，今年首季GDP初步核算結果，其中，房地產業GDP高達1.96萬億元人民幣，規模為2021年第四季後單季最多。法巴發表報告指，內地經濟正以雙速並行形式持續復甦，分別是服務跑贏商品、消費跑贏投資及出口。房地產銷售仍有很大的改善空間，但該行認為，隨着開發商向低槓桿和低周轉率的商業模式轉型，投資表現將繼續滯後。