信証：金融改革有助化解地方債風險

中信証券首席政策分析師楊帆表示，內地目前面臨房地產及地方政府債務問題，但這些債務用人民幣發行，只要內地經濟繼續保持增長，就可以用時間消化這些問題，金融監管體制改革亦有助化解風險。就算有地方出問題，相信最終中央也會推出轉移支付、債券展期等救助措施。

內地首季經濟增長勝預期，但是房地產投資仍然錄負增長，楊帆表示，高頻數據反映房地產市場已有好轉。再者，當局已經推出很多支持樓市政策，宜先讓政策發揮作用，預期房地產投資增長到年底可能由負數轉為接近零，屆時對經濟拖累或減少。

她說，疫後復甦需求加上政策支持，消費將繼續成為今年最大的增長動力，預期推動內地經濟全年增長5.5%以上。她認為，內地宏觀政策將會穩定，不會出現過度刺激，目標在於推動經濟溫和復甦，穩定信心兼尋找新增長動力。

或推措施降青年失業率 今年內地新增就業目標高於往年，她相信，當局未來或出台一系列政策緩解青年就業壓力，可能透過鼓勵進行智能培訓及就讀以推遲勞動力大幅湧入市場等舉措，預期青年失業率會逐步回落。

她又說，今年中東、拉美、歐洲外交的一些突破提振了市場信心，今年前3季地緣政治風險或有一個相對穩定的窗口期，且外資經滬深股通已轉錄淨流入，認為今年地緣政治風險有限。與2022年相比，俄烏衝突對金融市場的影響將減弱，美國白宮在非大選年的外交政策可能相對更加一致。