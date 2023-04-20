大行紛上調華經濟預測

2028年料佔全球增長貢獻22% 成最大引擎 獲外界視為未來5年全球最大經濟增長來源的中國，其潛在增長貢獻率不僅遠超其他國家，更較位居第三的美國高出一倍，加上今年首季經濟增速意外加快至4.5%，多家投行不約而同調高內地全年國內生產總值（GDP）預測；反觀美國經濟衰退風險升溫，連美元主導地位亦日漸動搖，毫不掩飾「美元武器化」的美國財長耶倫明顯對中方諸多忌憚，今日將發表中美經濟關係的講話。

國際貨幣基金組織（IMF）上周發布最新的世界經濟展望報告，有外媒引用數據測算，到2028年為止，內地在全球經濟增長的貢獻率料達22.6%；而近日在聯合國報告中獲預估今年中將超越中國、成為全球人口最多國家的印度則緊隨其後，或佔12.9%，美國可能佔11.3%，換言之，今後5年全球經濟增長的最大火車頭將會是內地。

任永力：去美元化速度驚人 若計及中國、印度及美國之後的印尼，4國帶動全球經濟增長的佔有率勢將超過50%，當中，亞洲國家就佔了3大席位；而素有「金磚四國」之稱的中國、印度、巴西及俄羅斯，對全球經濟增長的貢獻亦將接近40%，甚至超過由美國、德國、英國、法國、日本、意大利、加拿大組成的七大工業國集團（G7），致力降低依賴中國的西方金融體系弱勢難逃。

曾表示有意訪華與中國財金官員會面的耶倫，遲遲未能坐言起行，卻急於在美國企業派發業績之際隔空彰顯美國經濟實力。據美國財政部周二發表的聲明，耶倫在美國首都華盛頓的學院上會發表講話，將詳細說明美國政府對中國經濟關係的主要目標，包括確保美國國家安全利益、促進「健康」競爭，以及在可能的情況下就氣候變化、債務減免和宏觀經濟穩定等全球問題進行合作。

不過，美國由經濟前景，以至貨幣在國際間使用程度的叫座力已今非昔比。提出「美元微笑理論」的知名投資者任永力警告，美元作為全球央行首選儲備貨幣的地位正急劇下降，2022年的美元佔比已降至47%，短短一年間竟錄得8個百分點的下滑速度，為過去20年平均速度的10倍，可見全球去美元化的速度驚人，主因俄羅斯遭受制裁的手段可謂前車可鑑，不少國家都在尋找替代貨幣。

發改委研擴大消費政策 即使法國外貿銀行經濟師Patrick Artus指出，現時美元在貿易計價中的份額保持穩定，但據報孟加拉有政府官員表示，擬與俄羅斯商討同意使用人民幣來支付俄羅斯在該國建設的核電站項目款項，反映發展中國家群起擺脫美元霸權貨幣之心，已在蓄勢待發。

考慮到內地消費及房地產活動，已推動上季經濟復甦達到超預期的表現，投行瑞銀將今年全年內地GDP增速預測由5.4%上調至5.7%。中國國家發改委則揚言正研究擴大消費政策文件，推動消費平穩增長，並要大力穩定汽車消費。

未來5年世界經濟東升西降 全球人口最多國家