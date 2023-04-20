港SPAC僅5隻 發起人促准散戶買賣

本港特殊目的收購公司（SPAC）機制推出逾一年，目前有5隻SPAC掛牌。SPAC發起人、諾圻資本主席王幹文認為，本港SPAC市場發展緩慢，因現行制度打破機制內在固有平衡，建議放寬部分限制，包括允許散戶參與買賣、讓併購交易與PIPE投資同步進行、取消發起人的提成權（earn-out right）及鼓勵權證採取現金權等。

他指出，本港SPAC只限專業投資者參與，減低流動性，認為機制已有多項投資者保障，包括設有贖回機制、擁有強制PIPE投資為繼承公司估值背書、繼承公司需符合所有新上市規定等，又認為其建議對香港SPAC整體定位沒有衝突。PIPE即私募基金投資上市公司。

指虛擬資產風險較高 事實上，在加息周期下，SPAC的「始祖」美國市場去年的SPAC上市宗數亦大幅度回落，僅得85宗，按年銳減86%。截至去年底，未能在兩年期間內完成併購而清算有48宗。

王氏指出，2021年美國市場「瘋狂」，回落至約百宗水平屬合理及預期的事，惟今年不少中資企業亦赴美上市或De-SPAC上市，可見當地需求在加息周期下仍然龐大。