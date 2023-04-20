產經

科網股累恒指曾挫313 快手瀉逾4%

港股昨日低開後已見全日最高位，成交僅千億元。（中新社圖片） 港股昨日低開後已見全日最高位，成交僅千億元。（中新社圖片）
港股昨日低開後已見全日最高位，成交僅千億元。（中新社圖片）
中資科網股拖低大市，恒生指數周三昨低開17點，報20,633點，已為全日最高位，之後反覆尋底，尾段曾挫最多313點，低見20,336點，收報20,367點，跌282點。
大型科網股受壓，快手(01024)昨挫4.43%至51.7元。京東集團(09618)及阿里巴巴(09988)均跌逾2%。騰訊控股(00700)亦跌2.24%至357.2元，拖累科技指數報4,102點，跌2.39%。國企指數報6,889點，跌1.62%；港股總成交僅千億元，港股通淨買入29.65億元。
盒馬鮮生傳部署上市
阿里旗下生鮮食品公司盒馬鮮生昨傳出來港上市消息，由於籌備計劃仍處早期，最快明年成事；盒馬對內媒稱未有更多評價。
自去年騰訊以實物形式分派美團(03690)予股東後，市場擔心騰訊或分派其他持股，快手、閱文(00772)被視為高危。聯交所披露權益顯示，騰訊於快手的好倉在上周減少1.44個百分點，涉逾5,115.55萬股。按快手昨收市價計，該批股份現值逾26.44億元。
據披露，由騰訊旗下Tencent Plus Partners（TPP）間接控制之Parallel Nebula Investment Limited（PNI），應其部分外部資本合夥人的要求，無償向其以實物形式向該等外部資本合夥人分配快手B類股票。PNI減持約1.4個百分點，騰訊17.96%持股比例（不包括TPP）不變，兩者合計為19.02%。
另外，長和(00001)據報計劃把意大利子公司Wind Tre網絡基建資產分拆成為一間獨立公司，並把當中60%股權售予私募股權投資基金EQT，料套現30億歐元。長和未有回應報道。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc