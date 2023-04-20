科網股累恒指曾挫313 快手瀉逾4%
中資科網股拖低大市，恒生指數周三昨低開17點，報20,633點，已為全日最高位，之後反覆尋底，尾段曾挫最多313點，低見20,336點，收報20,367點，跌282點。
盒馬鮮生傳部署上市
阿里旗下生鮮食品公司盒馬鮮生昨傳出來港上市消息，由於籌備計劃仍處早期，最快明年成事；盒馬對內媒稱未有更多評價。
據披露，由騰訊旗下Tencent Plus Partners（TPP）間接控制之Parallel Nebula Investment Limited（PNI），應其部分外部資本合夥人的要求，無償向其以實物形式向該等外部資本合夥人分配快手B類股票。PNI減持約1.4個百分點，騰訊17.96%持股比例（不包括TPP）不變，兩者合計為19.02%。
另外，長和(00001)據報計劃把意大利子公司Wind Tre網絡基建資產分拆成為一間獨立公司，並把當中60%股權售予私募股權投資基金EQT，料套現30億歐元。長和未有回應報道。
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