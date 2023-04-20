科網股累恒指曾挫313 快手瀉逾4%

據披露，由騰訊旗下Tencent Plus Partners（TPP）間接控制之Parallel Nebula Investment Limited（PNI），應其部分外部資本合夥人的要求，無償向其以實物形式向該等外部資本合夥人分配快手B類股票。PNI減持約1.4個百分點，騰訊17.96%持股比例（不包括TPP）不變，兩者合計為19.02%。