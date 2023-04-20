全球最多富豪城市 港跌落第7

近年金融市場風起雲湧，全球富翁的財富亦現變化。有移民顧問公司聯同環球財富情報公司昨公布最新調查報告，指出去年全球百萬富翁人數最多的城市排名中，紐約繼續獨佔鰲頭位列榜首，香港則排第7位，惟較2012年人數減少27%，北京和上海分別位列第8及9位，在這段期間可謂急起直追，而歐洲地區只有英國倫敦位列10大，排第4位。

紐約擁34萬名居榜首 報告指，紐約擁有34萬名持有可投資資產100萬美元或以上的個人「百萬富翁」，是全球最富有城市，日本東京和美國三藩市灣區分別排第2及第3位，百萬富翁人數為29.03萬名及28.5萬名；倫敦則跌至第4位，百萬富翁人數在同期減少15%，至25.8萬名。

至於經常與香港在金融和科技領域爭「一日之長短」的新加坡，以24.01萬名排在第5位。

而連同香港在內，中國有3個城市進入10大，去年香港百萬富翁人數較2012年大減，僅涉12.95萬名，由之前第4位跌至目前的第7位，而北京和上海百萬富翁人數較2012年分別增加70%和72%，達12.82萬名及12.72萬名，人數與香港非常接近。

今次年度調查共考察了全球9個地區共97個城市，在全球50個富豪最多的城市中，美國佔10個，超越所有其他國家，除了榜首的紐約和第3位的三藩市灣區外，洛杉磯亦順利躋身第6位。

值得一提的是，澳洲悉尼以12.69萬名百萬富翁排第10位，報告指當地擁有一些全球最優質的住宅郊區，在過去20年中經歷了強勁的財富增長，預計到2040年將躋身全球最富有的城市前5位。

瑞士資金傳頻湧星洲 另邊廂，受瑞銀出手拯救瑞信而導致瑞信AT1債的價值被一夜清零影響下，日媒早前報道指，由瑞士金融機構撤出資金規模愈來愈大，反映當地富裕階層對瑞士相關部門的應對措施產生強烈不信任感，部分資金流向新加坡等具有實力的亞洲城市。

報道指，有新加坡從事家族辦公室人士透露，AT1債被清零的陰霾下，部分富豪家族決定把在歐洲管理的資金轉移到新加坡，並在當地設立了資產管理據點。據統計，截至2021年新加坡共有700個家族辦公室進駐。報道又指，很多人認為如果將香港作為資金轉移地存在一定風險，故優先次序排名低於新加坡，又指暫時未見香港在是次金融事件中受惠。

10大百萬富翁聚居城市