股市估市：華車企紛減價 前景存憂

中國人民銀行首季度貨幣政策會議對經濟評價趨向正面，指經濟呈現恢復向好趨勢，但恢復的基礎尚不牢固，要做好跨周期調節。

有別於去年第四季，是次未有再提三重壓力及逆周期調節。同時，內地首季國內生產總值（GDP）超預期，穩增長政策加碼的預期降溫。

外圍方面，美匯指數、美債孳息率現反彈，料牽制恒生指數上升空間，預期初步阻力見於3月高位21,005點。

板塊方面，上海車展本周召開，各大車企推出新產品，帶動汽車板塊投資情緒，但銷量能否得到提振，仍然是未知之數。中汽協數據顯示，首季累計銷量按年跌6.7%，新能源汽車銷量表現同樣平淡，按年增速僅26.2%，反映消費意願尚未完全恢復，加上補貼政策退出，行內掀起價格戰，消費者態度趨向觀望。

由於鋰電池價格回落，相信有助紓緩成本壓力，但另一邊廂或成為減價條件。因此，汽車股今年前景仍存隱憂，投資者未宜追入。

此外，今年原材料價格有望回落，運費下降，紓緩成本壓力。海爾智家現價對應2023財年預測市盈率12.4倍，低於5年平均水平，估值已反映海外業務疲弱的預期。建議投資者在24元附近收集，上望阻力位27.5元，支持位22元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）