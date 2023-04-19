名家筆陣：生成式AI推動科學革命

市場營銷是企業的重要部分之一，近年來湧現的短片營銷方法，讓市場營銷人員能夠以創新的方式接觸目標客戶。

自動製作影片推薦商品 然而，製作個性化短片，往往需要大量的時間和金錢。幸運的是，隨着生成式人工智能（Generative AI）快速發展，如ChatGPT、DALL-E和Midjourney，創建高質量和個性化的影片已變得更加容易。通過使用這些軟件，公司現在可以根據幾個單詞或段落，來自動生成個性化的影片。

生成式AI使營銷人員能夠為其目標受眾訂製個性化的影片內容，推廣新產品並提高客戶滿意度，還能讓客戶更容易理解產品的特點和功能。

最近，可口可樂公司宣布，他們將利用OpenAI的生成式AI進行營銷，提升消費者體驗；值得一提的是，該公司計劃利用這項技術，快速創建成千上萬種不同語言版本的產品發布內容。

雖然市場營銷是最早利用生成式AI創建個性化影片內容的領域之一，但其他領域，如法律合同、文案寫作、遊戲、客戶支持、電腦編程和數碼藝術也在探索這項技術的潛力。

助科學家加速發現過程 生成式AI還可以用於科學發現，這通常是一項耗時耗力的工作。在過程中，科學家遵循科學方法，首先從問題開始，然後進行研究，提出想法，形成假設，進行測試，最後評估結果。

然而，科學家首先需要消化和理解已掌握的大量資訊，以便形成新想法。科學家往往須數年時間研究一個問題，卻未必能夠取得明顯的進展。

生成式AI模型可以幫助科學家克服這些問題，並協助他們找到之前可能未考慮過的新想法。通過從數據中學習，AI可以提供有價值的見解，以提高人類的創造力，並加速發現過程。在未來，AI甚至可以幫助確定要提出的新問題，以及基於當前知識，在學術領域採取的新方向，科學家可以減少研究時間，提高效率，從而大大加快科學發展的步伐。

AI技術有可能改變民眾對待科學研究和發現的方式，並將在未來幾年內，為推動科學知識的發展發揮關鍵作用。隨着技術不斷發展，它無疑將在各種領域中開闢新的可能性，推動世界發展。

香港電腦學會人工智能專家小組召集人 戴劍寒