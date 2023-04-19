簡訊一覽
●莎莎國際(00178)公布，受惠通關，截至3月底止季度零售及批發業務營業額按年增長30.3%，恢復至疫情前同期54.4%。港澳營業額達8.12億元，按年增長60.1%，為疫情前47%，同店銷售按年增長59.7%。
●指尖悅動(06860)日前遭香港證監會指其3名現任或前任管理層涉不當行為，已發出限制通知書，要求3家證券行凍結其帳戶，並尋求法庭向3人作出賠償命令。該公司公布，其執行董事劉杰及朱炎彬各自涉嫌促使公司在2019年12月作出一項出現違約的投資，累公司損失逾2.58億元。
●尚晉國際控股(02528)進行業務升級，執行董事方日明表示，新一代消費者追求消費體驗，公司正融合時尚、藝術及生活品味的零售新模式發展，去年10月推出針對高端客群的自家生活藝術品牌Artelli，預告今年第三季將推出以大眾客群為目標的自家生活藝術品牌Asce。
●香港金融管理局公布，港府批准委任許懷志為該局助理總裁（外事），4月24日生效，接替於2022年11月1日起出任副總裁的陳維民。許的主要職責包括推動香港國際金融中心之發展、跟內地的金融合作。
●奈雪的茶(02150)公布，今年首季客單價較上一季度提升10至20%。春節後，「奈雪的茶」茶飲店同店銷售額按年轉正，有信心2023年維持「奈雪的茶」門店經營利潤率在20%或以上。期內，淨增38間「奈雪的茶」，關停9間，截至3月底止，共有1,106間。
●中國鐵建(01186)今年首季新簽合同額5,396.34億元人民幣，按年增長15.82%。
●香港置業劉浩勤稱，將軍澳海茵莊園1座中層A7室開放式戶，實用面積約204方呎，本月初才以432.4萬元購入，料5月底收樓，已預先以每月1.25萬元放盤，並以1.23萬元租出，呎租約60.3元，呎租約一星期再度破頂，租金回報率約3.4厘。
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