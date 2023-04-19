濟豐包裝年底推新業務

被問及公司業務未來發展，鄭顯俊指，將繼續專注於審閱工廠網絡，擴大華中地區業務，並增強工廠間的協同效益，同時亦將重點關注食物飲料、民生用品及日用品等必需品帶來的需求增長，採取適當措施以應對不斷變化的市場需求。他又指，去年受社會消費下降及出口訂單需求減少等多項影響，包裝行業終端價格下滑，並透露今年首季仍處於受壓狀態。