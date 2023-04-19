濟豐包裝年底推新業務
從事瓦楞總包裝業務的濟豐包裝(01820)董事會主席兼執行董事鄭顯俊表示，公司正推動「互聯網+包裝」新業務，利用互聯網技術、人工智能（AI）技術等，與包裝加工製造跨界結合，為客戶在一站式平台處理包裝設計、落單以至打印等，同時亦有助客戶降低成本。他補充指，現時此業務仍屬開發階段，料可於今年底推出。
被問及公司業務未來發展，鄭顯俊指，將繼續專注於審閱工廠網絡，擴大華中地區業務，並增強工廠間的協同效益，同時亦將重點關注食物飲料、民生用品及日用品等必需品帶來的需求增長，採取適當措施以應對不斷變化的市場需求。他又指，去年受社會消費下降及出口訂單需求減少等多項影響，包裝行業終端價格下滑，並透露今年首季仍處於受壓狀態。
行業去庫存近尾聲
他續指，今年下半年旺季有望帶動公司銷售出現復甦，加上618購物節、同行減價去庫存已近尾聲，以及內地經濟出現明顯的復甦勢頭下，相信對包裝行業會帶來正面刺激，同時亦指今年紙價有機會出現穩定且小幅度的調整情況。
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