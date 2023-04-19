全球獨角獸增至1361家

疫情和高通脹夾擊無阻全球獨角獸企業發圍。胡潤研究院昨日發布《2023全球獨角獸榜》，顯示全球價值10億美元以上的獨角獸數量達1,361家，按年增加303家或29%，同時較疫情前多867家或1.75倍。其中，美國獨角獸企業佔半壁江山，有666家，中國緊隨其後，有316家。

字節跳動估值續居首 按公司劃分，內地社交媒體字節跳動蟬聯全球最具價值的獨角獸寶座，惟估值按年大削逾一萬億元（人民幣‧下同）至1.38萬億元。屈居第二的是特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克旗下太空探索企業SpaceX，惟其估值按年增加2,550億元，錄9,450億元。

ChatGPT開發商身價飆 值得留意的是，聊天機器人ChatGPT席捲全球令其開發商OpenAI身價水漲船高，估值飆升7倍至1,380億元，全球排名更由272位飆升至第17位。

就在全球的人工智能（AI）發展如日方中之際，字節跳動旗下雲服務平台火山引擎發布了自研DPU（中央處理器分散處理單元）等雲產品，並推出新版機器學習平台，支援萬卡級大模型訓練、微秒級延遲網絡，彈性計算可節省70%算力成本。