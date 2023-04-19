聯通收入增9% 10年最快

業績公告顯示，聯通上季營業收入按年增長9.21%至972.22億元，增速為近10年最快，一大原因是銷售通訊產品收入按年反彈41.94%至111.07億元。

央企數碼化帶挈聯通雲 市場着緊的服務收入按年增長6.05%至861.15億元，產業互聯網收入按年增長15.29%至223.89億元，換言之，服務收入49.18億元的增量，多達60.39%是由這項業務貢獻。

5G客上月淨增400萬戶 流動通訊方面，上季服務收入為438.23億元，按年僅增4.37%，按上月底5G月費客戶有2.24億計算，即上月淨增400萬戶左右，同季整體每月每戶平均收入（ARPU）為44.9元，按年升0.9元或約2%。以公共5G網絡向行業用戶提供滿足其業務及安全需求的「5G虛擬專網」，客戶達4,562家，按年大增逾兩倍。固網寬頻接入收入為118.56億元，按年增長3.09%。

聯通上季EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年僅增2.79%至257.3億元，對服務收入比重按年跌0.94個百分點至29.87%，期內網絡、營運及支撐成本按年上升10.19%至146.51億元。不過，聯通強調，同季經營現金流按年增長21.8%至169.64億元，約佔服務收入17.4%，比率按年升1.8個百分點。

產業互聯網對聯通收入貢獻持續提升