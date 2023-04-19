產經

聯通收入增9% 10年最快

中國聯通的雲計算等產業互聯網業務繼續是收入增長重要引擎。 中國聯通的雲計算等產業互聯網業務繼續是收入增長重要引擎。
中國聯通的雲計算等產業互聯網業務繼續是收入增長重要引擎。
季賺51億 產業互聯網貢獻大
眾「中字頭」國企熱炒過後，迎來的就是市場對它們業績的評價。過去5個半月股價累飆九成的中國聯通(00762)今年首季純利按年增長11.24%至51.55億元（人民幣‧下同），雲計算等產業互聯網業務繼續是收入增長重要引擎。
業績公告顯示，聯通上季營業收入按年增長9.21%至972.22億元，增速為近10年最快，一大原因是銷售通訊產品收入按年反彈41.94%至111.07億元。
央企數碼化帶挈聯通雲
市場着緊的服務收入按年增長6.05%至861.15億元，產業互聯網收入按年增長15.29%至223.89億元，換言之，服務收入49.18億元的增量，多達60.39%是由這項業務貢獻。
期內，「聯通雲」收入為127.9億元，按年增長約40%，原因是聯通支持政府數碼化、智慧城市建設，以及積極參與央企數碼化轉型，同時錄得「大數據」收入按年增長逾54%至14.98億元。阿里巴巴(09988)雲服務去年末季收入按年僅增3.27%至201.79億元，市場注視增長能否重新加速。
5G客上月淨增400萬戶
流動通訊方面，上季服務收入為438.23億元，按年僅增4.37%，按上月底5G月費客戶有2.24億計算，即上月淨增400萬戶左右，同季整體每月每戶平均收入（ARPU）為44.9元，按年升0.9元或約2%。以公共5G網絡向行業用戶提供滿足其業務及安全需求的「5G虛擬專網」，客戶達4,562家，按年大增逾兩倍。固網寬頻接入收入為118.56億元，按年增長3.09%。
聯通上季EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年僅增2.79%至257.3億元，對服務收入比重按年跌0.94個百分點至29.87%，期內網絡、營運及支撐成本按年上升10.19%至146.51億元。不過，聯通強調，同季經營現金流按年增長21.8%至169.64億元，約佔服務收入17.4%，比率按年升1.8個百分點。
同日，聯通及中國電信(00728)等電訊商成立國際組織「GPT產業聯盟」，旨在加強全球人工智能（AI）研究機構、企業、政府部門、非政府組織等各方面的合作，一起制訂共同技術標準與倫理指導原則，推動AI技術創新與發展、應對AI帶來的挑戰。中國移動通信聯合會會長倪健中表示，AI大語言模型的「博弈」已經進入關鍵時刻。
產業互聯網對聯通收入貢獻持續提升產業互聯網對聯通收入貢獻持續提升
產業互聯網對聯通收入貢獻持續提升
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