Apple夥高盛推高息儲蓄戶口搶客

美國加息周期下，市場利率水平大幅上漲，令許多銀行存戶都能夠享受高利率回饋。蘋果公司（Apple Inc.）與高盛合作推出的Apple Card儲蓄戶口服務正式在美國上線，年化存款利率高達4.15厘。此舉亦意味着Apple進一步拓展其金融服務版圖，對傳統銀行發起挑戰。

據悉，新的儲蓄戶口沒有最低存款或結餘要求，通過Apple Card消費所獲的每日現金回贈會自動存入該帳戶。用戶亦可隨時調整存放現金回贈的戶口，也可以從銀行轉帳至Apple Card儲蓄戶口。Apple聲稱，其提供的4.15厘存款年利率，較普遍銀行存款高出10倍。

高盛首季純利倒退19% 與Apple合作的高盛亦公布了首季業績，期內收入按年跌5.48%至122.24億美元，低過預期，其中淨利息收入按年少了2.51%；純利則按年倒退19.42%至30.87億美元。與傳統商業銀行不同，高盛的業務主要集中在投資銀行及資產管理，因此未能受惠於加息潮所帶動的利息收入，期內投行收入按年下滑26.39%至15.78億美元，做市收入亦按年跌9.88%至54.33億美元。該行上季信貸減值回撥為1.71億美元，相對去年同期撥備5.61億美元。

美銀收入二千億增13% 相比之下，擁有零售業務的美國銀行首季表現明顯更強，其收入按年增長13.04%至262.58億美元（約2,048億港元）；純利亦按年增長16%至76.56億美元。該行的季度淨利息收入達到144.48億美元，按年大增24.85%，惟信貸減值撥備由去年同期的3,000萬美元增至9.31億美元。

截至3月底，美銀的存款總額為19,104.02億美元，按季微跌1%，反映出該行的存款未有受到3月中旬爆發的銀行倒閉危機影響。