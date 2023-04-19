加拿大消費物價升幅縮至4.3%

香港人移民熱門地點之一加拿大，最新通脹回落。當地統計局公布，3月消費物價指數（CPI）如市場預期按年升幅回落至4.3%，低於2月的5.2%，也為2021年8月以來升得最少。雖然當地人供樓利息隨加息而上漲，但由於汽油價格回落較快，令通脹升幅放緩。

加拿大央行上月維持利率於4.5厘不變，並預計通脹在本年中會迅速放緩至3%。可是有分析員指出，上月通脹按月仍升0.5%，雖符合預期，但高於前值0.1個百分點，顯示高通脹仍有機會死灰復燃，令加國央行短期內仍未能放寬貨幣政策。

英失業率3.8%高過預期 另一個港人熱門移民地點英國，其經濟情況令人憂慮。其中去年12月至今年2月的3個月失業率為3.8%，雖然仍處於歷史上較低的水平，但高於市場預期的3.7%。

當地包括花紅在內的工資，在截至2月底止的一季按年增5.9%，高於前值增長5.7%。工資上升本為好事，但英國持續受高通脹打擊，令部分民眾陷入生活成本危機，擔心會出現工資與物價螺旋式上升，令通脹不能止息。

上月英格蘭和威爾斯的企業破產宗數按年升16%至2,457宗，較2020年2月新冠疫情之前更高出83%，也是自2019年來最多。會計師行羅兵咸永道英國破產部門主管David Kelly表示，數字反映企業在連續加息之後難以取得融資去還債，加上通脹和消費疲弱影響企業現金流，短期內破產宗數只怕會繼續上升。