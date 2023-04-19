澳洲通脹仍高 勢再加息打壓

澳洲央行在4月初暫停加息，為過去一年首次，市場原預計下月的議息會議同樣不會加息，但昨日公開的該次議息會議紀錄顯示，月初不加息的決定具有爭議，強調央行仍然決心要不惜任何手段去遏制通脹，警告未來或要陸續加息。

據紀錄，澳洲央行成員坦言當地通脹6.8%「仍然很高」，勞動力市場「非常緊張」，要待2025年中通脹才會回到2至3%的目標水平。故與會成員曾經考慮加息0.25厘，以加快令通脹返回目標。

移民急增推高整體需求 另外，移民增多令當地人口快速上升，雖然可增勞動力，減緩工資上升步伐，但同樣會推高整體需求，樓價、物價會因而上漲。然而澳洲央行最終在連加10次息之後暫停一次，是因為考慮到貨幣政策在短期內經已收緊不少。

最明顯是樓市活躍度下降，消費活動亦見減慢，並且加息「對有按揭貸款的家庭帶來資金壓力」。故4月初會議不加息的決定，「目的是需要更多時間去收集資訊」。

下周公布的消費物價指數（CPI）對重估經濟展望變得重要，也對貨幣政策未來要收緊多少提供指示。而且澳洲央行為未來或會加息留下後路，指出「近期樓價下跌，幅度很小，且持續時間或較市場預期為短暫」，通脹壓力仍在。

加賭場稅致員工丟飯碗 另方面，澳洲的旅遊業從疫情後重新開放逐漸回復，但去年7月通過加賭場稅，威脅當地的賭場集團盈利。澳洲工會組織United Workers Union去信新上任的新南威爾士省的新財政部長Daniel Mookhey，指出單就澳洲第二大賭場集團星億（The Star）而言，每年稅款便要多增達一億美元（約7.8億港元），部分員工會因而丟飯碗，其中星億悉尼物業員工總數便達4,500人。工會已約見Mookhey，冀尋求解決方案。