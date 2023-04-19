養老基金料美商廈冧價20% 道指低開136點

華爾街繼續唱淡美股之際，商業房地產市場亦成為大型基金所擔憂的對象。美國最大的公共養老金計劃之一、管理着逾3,000億美元資產的加州教師養老基金（Calstrs）指出，美國寫字樓價格恐怕會因為加息而下跌20%，又警告商業樓價將會下跌，恐持續一至兩年。

不斷加息打擊估值 Calstrs投資總監Christopher Ailman表示，正打算對其投資的房地產資產進行會計減值，皆因愈來愈多證據表明，不斷上升的利率已嚴重打擊了商業房地產的估值。考慮到房地產乃是Calstrs投資組合中過去10年表現最好的資產類別，預示着該基金的回報可能會顯著轉差，而其他的養老基金只怕面臨着同樣的困境。

事實上，近日已接連有分析警告商業房地產恐怕會成下一個「爆煲」的行業，甚至可能會波及金融體系。研究機構凱投宏觀更警告，美國寫字樓價格或將自高位回落三成，而「重災區」如三藩市等甚至可能會有五成的跌幅。

除了看淡商業樓市外，華爾街亦再次警告美股可能會有重大調整。摩根大通認為，即使美國經濟只步入溫和衰退，股市也會下跌15%；一直唱淡的摩根士丹利則認為，國債孳息率上升將令美股再次大跌，料標指今年中會在3,200點附近觸底。

美股3大指數周二早段受壓，道指曾跌136點，報33,850點；標指曾跌6點，報4,144點，以科技股為主的納指跌13點，報12,143點。

強生首財季盈轉虧 企業消息方面，強生公布截至4月2日止首個財季業績，期內收入按年升5.63%至247.46億美元；虧損6,800萬美元，按年由盈轉虧，主因是期內就爽身粉致癌案額外作出69億美元的賠償承諾入帳。撇除一眾單次因素後，公司首季經調整後純利微跌0.85%至70.68億美元。

值得注意的是，強生上調了今個財年的收入指引中間值至984億美元，相當於按年增長6%，全年經調整每股盈利預測調高0.1美元至10.65美元，即按年增長5%，兩項增長率指引俱調高一個百分點。

另外，美國3月新屋動工以年率計為142萬間，按月減0.8%；同月建築批核為141.3萬間，按月減8.8%，遜預期。