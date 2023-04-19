中外電動車大混戰

該企又提及，除了打造智能駕駛技術平台，還會推出高壓純電解決方案，透過增程器讓發電機為純電動車充電，延長車輛行駛距離。

外資車企方面，日產汽車（Nissan）營運總監Ashwani Gupta稱，目標是在2026年擁有7款電動車（EV）車型，並料至2030年「公司有80%產品都是電動車」。

他又補充，內地消費者接受電動車作為主要汽車的臨界點已過，所以日產的產品要具價格競爭力，才可與內地對手抗衡。

福士2026再推10新車 本田汽車（Honda）副社長青山真二表示，集團計劃2027年後在內地推出的所有車型均為混合動力和純電產品，不再投放新的純燃油車型；同時到2035年內地市場純電產品銷售佔比料達100%，同時發布3款為內地市場打造的純電車。

至於德國福士（Volkswagen）則發布高端電動汽車ID.7，行政總裁Thomas Schafer稱，計劃到2026年，再推10款電動車；亦正與內地合資夥伴在設計、生產和研發方面進行大量投資。

不過，就在電動車大戰日趨白熱化之際，美國財政部周一發布最新清單，就僅列出小部分電動車型有資格獲得《降低通脹法案》提供的7,500美元購車減稅優惠，反映美國力求擺脫依賴中國電動車電池供應鏈。

據新規，只有6款純電動車型有資格享有7,500美元的全額減稅，包括通用汽車（GM）雪佛蘭Chevrolet Bolt EV/EUV、福特（Ford）純電貨車E-Transit和純電皮卡F-150 Lightning等。有分析指，相關法案令美國與南韓、日本和歐盟等盟友產生嫌隙，原因是非美系汽車製造商難以滿足種種條件，產品無法享有減稅待遇。

多間車企公布新車型及動向