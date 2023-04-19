產經

中外電動車大混戰

各大車企趁上海國際車展揭幕，發布未來動向和新車型。（中新社圖片） 各大車企趁上海國際車展揭幕，發布未來動向和新車型。（中新社圖片）
各大車企趁上海國際車展揭幕，發布未來動向和新車型。（中新社圖片）
華推免徵購置稅清單 美補貼非美車廠冇份
中美爭霸的賽道由科技戰角力至電動車！隨着上海國際車展昨正式揭幕，內地、日本乃至歐洲等車企爭相趁勢曝光，宣布未來動向和新車型；無獨有偶，中國工信部公布新一批免徵車輛購置稅的新能源汽車車型清單，涵蓋比亞迪(01211)騰勢N7、小鵬汽車(09868)G6、吉利汽車(00175)極星2等，冀力谷國產電動車銷情；惟美國財政部新推的電動車補貼名單中，非美車廠卻一律出局不獲資助，凸顯中美兩國的造車大戰各不相讓。
理想目標車款多兩倍
中外車廠齊加大發展電動車力度，就以「造車新勢力」之一的理想汽車(02015)為例，目標是到2025年形成一款超級旗艦車，疊加5款增程電動車及5款高壓純電車型產品布局，較現時的車款增加兩倍。
該企又提及，除了打造智能駕駛技術平台，還會推出高壓純電解決方案，透過增程器讓發電機為純電動車充電，延長車輛行駛距離。
曾表示要超越凌志（Lexus）燃油車銷量的蔚來集團(09866)，總裁秦力洪表示，集團首季表現已「爬頭」，又料今年內地市場的總銷量應較凌志還要多，且會扎根在30萬元（人民幣‧下同）至60萬元價格區間，不參與價格戰。
外資車企方面，日產汽車（Nissan）營運總監Ashwani Gupta稱，目標是在2026年擁有7款電動車（EV）車型，並料至2030年「公司有80%產品都是電動車」。
他又補充，內地消費者接受電動車作為主要汽車的臨界點已過，所以日產的產品要具價格競爭力，才可與內地對手抗衡。
福士2026再推10新車
本田汽車（Honda）副社長青山真二表示，集團計劃2027年後在內地推出的所有車型均為混合動力和純電產品，不再投放新的純燃油車型；同時到2035年內地市場純電產品銷售佔比料達100%，同時發布3款為內地市場打造的純電車。
至於德國福士（Volkswagen）則發布高端電動汽車ID.7，行政總裁Thomas Schafer稱，計劃到2026年，再推10款電動車；亦正與內地合資夥伴在設計、生產和研發方面進行大量投資。
不過，就在電動車大戰日趨白熱化之際，美國財政部周一發布最新清單，就僅列出小部分電動車型有資格獲得《降低通脹法案》提供的7,500美元購車減稅優惠，反映美國力求擺脫依賴中國電動車電池供應鏈。
據新規，只有6款純電動車型有資格享有7,500美元的全額減稅，包括通用汽車（GM）雪佛蘭Chevrolet Bolt EV/EUV、福特（Ford）純電貨車E-Transit和純電皮卡F-150 Lightning等。有分析指，相關法案令美國與南韓、日本和歐盟等盟友產生嫌隙，原因是非美系汽車製造商難以滿足種種條件，產品無法享有減稅待遇。
多間車企公布新車型及動向多間車企公布新車型及動向
多間車企公布新車型及動向
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc