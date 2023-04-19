平保支持滙控小股東兩議案

聲明稱，平保方面權衡各方意見後建議滙控戰略重組，建立「一家聚焦亞洲的銀行」，其架構更精簡靈活，本地化與競爭力更強，可受惠大灣區發展和人民幣國際化等國家戰略，專注亞洲資源投入，更適應亞洲發展動態，亦可完全解決滙控就營運成本和法律障礙等的顧慮。

這份長達5頁的聲明亦列舉對滙控業務有5項擔憂，如滙控去年業績改善主要受惠加息周期，可是息口已逐步見頂，偏偏去年平均生息資產與非利息收入俱跌；滙控一直用亞洲業務「補貼回報相對較低的非亞洲業務」，可是這些業務在過去3年佔集團整體風險加權資產一半以上，盈利貢獻卻僅得14%，迄今退出的非核心業務僅佔風險加權資產4.7%。

平保方面還批評，滙控管理層未能根本解決關鍵業務模式的挑戰，如「本地化能力偏弱、成本基數過高、資本效率低下、地緣政治風險加劇等」。

滙控發言人不久表示，滙控不認同這些結構重組方案能為股東帶來更大價值，反而會損害滙控的價值，深信集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式，去年業績足以證明集團能為股東帶來優秀和可持續的回報，股息方面亦已取得長足進展。