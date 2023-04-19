產經

平保支持滙控小股東兩議案

滙豐控股(00005)與中國平安(02318)的口水戰升級！滙控下月初召開的股東周年大會將表決兩項特別決議案，即承諾將股息恢復到疫情前水平，以及推動管理層定期考慮結構性改革。平保旗下平安資產管理發聲明，說經過仔細研究「原則上支持」，並相信獨立上市的亞洲業務將為滙控的亞洲股東提供更高的分紅保障，免受亞洲以外業務的挑戰。
聲明稱，平保方面權衡各方意見後建議滙控戰略重組，建立「一家聚焦亞洲的銀行」，其架構更精簡靈活，本地化與競爭力更強，可受惠大灣區發展和人民幣國際化等國家戰略，專注亞洲資源投入，更適應亞洲發展動態，亦可完全解決滙控就營運成本和法律障礙等的顧慮。
批管理層誇大重組風險
該聲明續指，滙控管理層沒有對平保方面多項建議給予積極回應和清晰解釋，為此感到失望，批評滙控管理層「基本不承認提議的任何優勢」，並且「誇大了許多成本和風險」，列出滙控5項抗辯逐點反駁，援引的例子有滙控長年控股恒生銀行(00011)。
這份長達5頁的聲明亦列舉對滙控業務有5項擔憂，如滙控去年業績改善主要受惠加息周期，可是息口已逐步見頂，偏偏去年平均生息資產與非利息收入俱跌；滙控一直用亞洲業務「補貼回報相對較低的非亞洲業務」，可是這些業務在過去3年佔集團整體風險加權資產一半以上，盈利貢獻卻僅得14%，迄今退出的非核心業務僅佔風險加權資產4.7%。
平保方面還批評，滙控管理層未能根本解決關鍵業務模式的挑戰，如「本地化能力偏弱、成本基數過高、資本效率低下、地緣政治風險加劇等」。
滙控發言人不久表示，滙控不認同這些結構重組方案能為股東帶來更大價值，反而會損害滙控的價值，深信集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式，去年業績足以證明集團能為股東帶來優秀和可持續的回報，股息方面亦已取得長足進展。
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