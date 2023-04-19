港股回吐 螞蟻罰款傳減至50億

自螞蟻集團2020年的世紀上市計劃「撻Q」後，中國當局特別是中國人民銀行一直推動螞蟻整改，消息指，監管部門至少自1月起考慮減少罰款，並一直與螞蟻就此進行非正式溝通，罰單或於未來數月宣布。

當局有意將罰款金額下調，據報是希望可以提振民營企業家的信心，從而推動受疫情打擊的內地經濟。再者，以螞蟻的業務規模及其對行業的重要性，降低罰款或有助減少對螞蟻及金融科技行業的負面影響。