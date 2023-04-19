港股回吐 螞蟻罰款傳減至50億
中資科技股昨日拖低大市，惟收市後有消息指，中國政府或將阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團的罰款，由原本計劃的逾10億美元（約68.78億元人民幣），調低至約50億元人民幣，罰單措詞甚至可能軟化，從而結束對大型平台企業長達數年的整改。阿里美國股價早段靠穩，折合較香港收市價高0.2%。
自螞蟻集團2020年的世紀上市計劃「撻Q」後，中國當局特別是中國人民銀行一直推動螞蟻整改，消息指，監管部門至少自1月起考慮減少罰款，並一直與螞蟻就此進行非正式溝通，罰單或於未來數月宣布。
當局有意將罰款金額下調，據報是希望可以提振民營企業家的信心，從而推動受疫情打擊的內地經濟。再者，以螞蟻的業務規模及其對行業的重要性，降低罰款或有助減少對螞蟻及金融科技行業的負面影響。
安踏配股籌117億 股價挫
大市方面，中國首季經濟增長勝預期，可惜A股乏力向上，港股連揚3日後回吐，恒生指數昨日低開139點後，最多挫223點，低見20,559點，收市跌131點或0.63%，報20,650點。國企指數報7,002點，下跌53點或0.75%。港股總成交額1,098.62億元；至於「北水」經港股通淨買入22.59億元。
不少消費類股份亦偏軟。安踏體育(02020)擬按每股99.18元，以先舊後新方式配售1.19億股，相當於擴大後股本4.2%，淨籌117.31億元，以償還債務及補充一般營運資金。消息拖累安踏昨曾挫近9%，低見99.05元；收市報100.7元，跌7.44%，險守「紅底」，為表現最差藍籌。
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