內地國內航線客運量上季返疫前88%

國家民航局昨公布內地今年首季旅客運輸量數據，國內航線恢復步伐最快，期內共完成旅客運輸量1.26億人次，按年增長66.6%，規模相當於2019年同期的88.6%。該局航空安全辦公室副主任李勇表示，整體而言，今年首季內地民航經濟運行不斷向好，預計將繼續保持穩步恢復的態勢。

國際線運輸量大增7倍 李勇表示，全行業共完成旅客運輸量1.29億人次，按年增長68.9%，旅客運輸規模相當於2019年同期的80%，較去年第四季大幅提升51個百分點，當中國際航線完成224.2萬人次，按年增長7.17倍。隨着國際客運航班持續恢復，3月國際航線旅客量運輸量已恢復至疫情前的18.1%。

他又指，民航運輸生產整體向好，恢復程度亦顯著提升，今年首季全行業共完成運輸總周轉量239.9萬噸公里，按年增39.7%，行業總體運輸規模相當於2019年同期的77.6%。

另邊廂，市傳空中巴士正通知各大航空公司，其暢銷的A320neo單通道客機明年會推遲交付，數百架飛機會遲交最多3個月。業界坦言，消息反映飛機供應鏈還未顯著改善，阻礙航空公司規劃航線。