中國美債持倉規模創13年低

美國財政部數據顯示，截至2月底，中國持有美國國債規模為8,488億美元，按月跌約1.2%或106億美元，規模為近13年最低。

截至2月底，外資持有美債的規模亦按月跌0.79%，至約7.34萬億美元。日本仍是最大債主，持債規模為約1.08萬億美元，按月跌2%或226億美元。與1月底比較，英國、比利時、瑞士、愛爾蘭、加拿大及台灣等地的美債持有量亦告下跌。

拉加德憂歐美元地位動搖 歐洲央行行長拉加德警告，目前為止，數據還沒顯示國際貨幣的使用發生實質性變化，但美國及歐元區不應把美元及歐元的國際地位視為理所當然，中國、俄羅斯及其他國家，都正在尋求脫離對西方支付系統及貨幣框架的依賴。

拉加德稱，世界經濟分裂為中美兩大陣營，一個更分裂及低效的全球經濟，將讓各地央行更難控制通脹，需要政府政策制訂者協助，設法透過改善供應鏈效率及節省能源，以控制成本。

人行單日淨投放330億 另外，人民幣兌每美元中間價昨報6.8814，下調135點子。在岸人民幣兌每美元官方收報6.8749，較上日官方收市跌32點子；離岸價昨日曾低見6.8844。

中國人民銀行昨於公開市場開展380億元（人民幣‧下同）的逆回購操作，期限為7日，利率持平於兩厘；同日逆回購到期量為50億元，單日淨投放330億元。