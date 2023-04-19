華工業增加值固產投遜預期

內地重啟經濟的挑戰猶存，不少大行警告須慎防復甦陷入不平衡的局面。與消費強勁反彈相比，投資、工業生產略見失色，3月規模以上工業增加值按年僅增3.9%，首季固定資產投資升幅亦放緩至5.1%，均略遜市場預期。投資弱勢更被歸咎於房地產市場未復常有關。分析料，今年GDP增長能否遠超官方制訂的5%目標，關鍵在於房地產投資最快能何時回穩。

今年首季商品房銷售面積按年跌幅已收窄至1.8%，商品房銷售金額更轉升4.1%，為去年來首次增長。據外媒測算，3月單月銷售面積和銷售額分別按年跌3.5%和升6.3%，後者與3月單月房企到位資金一樣，均為近兩年來首次增長。

房產開發投資去季降5.8% ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，季內住宅銷售額增7.1%，銷售數據令人鼓舞，表明部分樓市買者正重拾對房地產開發商的信心。如果預售房被市場消化，房地產開發企業應該能夠在2024年從住宅銷售中獲得新現金流。

儘管如此，內地房地產開發投資規模於今年首季按年跌5.8%，延續近一年的下滑趨勢；反映開發商信心的新開工面積跌幅更擴大至19.2%；3月底為止，作為庫存的商品房待售面積仍有6.47億方米，按年增15.4%。財政部數據顯示，首季國有土地使用權出讓收入按年暴跌27%。

深鐵傳接手恒大深圳項目 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，內地GDP增速保持穩定，但3月其他數據好壞參半，如工業及投資不及預期；同月內地一線城市房地產銷量及價格回暖，但年初至今房地產投資續降，或意味去年第四季的部分房地產銷量，並未在首季補回。整體內房市場雖已復甦，但前路或依然漫長而曲折。考慮到房地產投資是滯後指標，相信房地產投資會是今年GDP的重要貢獻因素。