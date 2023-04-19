華消費力撐 經濟增4.5%

首季財政收入轉升至6.2萬億 望續向上 中國「報復式消費」降臨，刺激首季國內生產總值（GDP）按年增長4.5%，初步核算為28.49萬億元（人民幣‧下同），勝市場預期，還帶動季內財政收入按年轉升0.5%至6.23萬億元，扭轉今年首兩個月的跌勢。財政部揚言，經濟回升將為財政收入增長提供基本支撐，財政收入有望繼續回穩向上。

國家統計局昨公布，今年首季GDP按季增2.2%，比去年第四季明顯提速，主要動力來自消費，最終消費支出對經濟增長貢獻率達66.6%，比去年的32.8%水平增逾倍，跑贏投資、外貿兩大經濟引擎的貢獻。全季社會消費品零售總額按年升5.8%，其中網上零售額按年增長8.6%，剔除汽車按年增長6.8%。

居民可支配收入多5% 單計3月，內地零售銷售更加按年急增10.6%，遠勝市場預期，為2021年6月後最大升幅，其中汽車銷售按年增長11.5%，扭轉今年首兩個月仍跌9.4%的頹勢；餐飲收入更飆26.3%，且金銀珠寶消費大升37.4%。

國統局新聞發言人付凌暉指，上季居民人均可支配收入10,870元，按年增5.1%，上季居民平均消費傾向為62%，比去年同期提高0.2個百分點，但居民消費意願有待進一步提升，下階段要千方百計增加居民收入，進一步釋放消費潛力。

同時，付指，鑑於國際大宗商品價格輸入性傳導猶存，加上去年同期基數較高，短期內工業生產者出廠價格指數（PPI）或處下降區間，相應地第二季居民消費價格指數（CPI）漲幅也可能保持低位。隨着基數效應減退，PPI及CPI均會逐步恢復到合理水平，故重申目前不存在通縮。

他又強調，整體就業形勢逐步改善，首季城鎮調查失業率平均為5.5%，比去年第四季略降0.1個百分點，其中3月為5.3%，按月減0.3個百分點，惟結構性矛盾導致青年人失業率上升的問題還需關注。

野村認為，重磅數據非一面倒好轉，如16至24歲勞動力調查失業率升至19.6%，接近去年7月的紀錄高位19.9%；3月出口交貨值更挫5.4%，跌幅較首兩個月擴大等。當局解釋，青年失業率上升，主要是今年應屆大學畢業生開始求職所致，隨着用工需求擴大，會逐步改善。

野村估次季GDP彈7.5% 去年低基數影響下，野村料第二季仍是疫情後蜜月期，GDP反彈有望進一步升至7.5%，尤其是五一小長假的境外旅遊在國際航班供應未復常下受限，出行需求將刺激境內旅遊市場。然而，隨着出口增長不可持續及低線城市財政惡化，提醒GDP按季增長或將放緩。

渣打亦預料，內地第二季GDP按年增速或高於該行預期的7%，全年增長具有溫和上行風險，但要留意美國和歐盟經濟放緩，或對內地下半年經濟造成壓力。花旗及摩根大通則分別調高今年內地GDP增幅預測至6.1%及6.4%。

內地近年GDP增長變化 16至24歲青年失業率高企