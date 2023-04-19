飛揚1期單日賣出64伙
University Hill料今開價
項目由昨日下午約6時半起展開銷售程序，據悉有逾60組準買家出席。該盤早前一次過修訂多張價單，劈價最多17%，而昨日發售的單位包括81伙一房戶、23伙兩房戶及4伙三房戶，折實價由356.8萬元起。
其他新界樓盤亦部署開售，新鴻基地產旗下大埔白石角University Hill，預料最快今日公布首張價單。
瓏碧周六發售40戶
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，落實周六發售40伙。當中9伙以先到先得及價單形式發售，其餘31伙則招標出售。發展商表示，將發售單位涵蓋開放式至兩房戶型，入場戶為12樓B室，實用面積213方呎，開放式戶，扣除即供最高約13%優惠後，折實價570萬元，折實呎價約26,761元。
此外，宏安地產(01243)的旺角Larchwood亦將於周六以價單形式發售6伙開放式戶，售價567.6萬起。
天瀧首批或下周招標
全新盤搶佔市場注意力，由恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，最快下周推出首批單位招標發售，部署周六開放示範單位予公眾參觀。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目定價會參考附近新盤近期成交價，預告周五將邀請VIP率先參觀展銷廳及示範戶，目前已錄約800至1,000個預約登記。發展商亦指，項目會所設有4個宴會廳，空間相連，佔地共約3,500方呎，可供住戶舉行酒店式派對或婚宴。
出席記者會的女藝人李施嬅指，在港持有一個單位作投資，另在美國及新加坡亦有物業，過往投資物業未曾蝕錢，相信香港樓「穩陣」，自住偏好海景戶。
必嘉坊•迎匯連售3伙
恒基地產的紅磡必嘉坊‧迎匯成交量平穩向上，昨再售出3伙，月內已暫沽約39伙，套現逾2.29億元。最新以524.97萬元售出12樓E室一房戶，按單位實用面積270方呎計，呎價約19,443元。至於6樓G室及7樓G室均屬同面積同間隔，分別以519.93萬元及521.55萬元售出。同系的鰂魚涌THE HOLBORN周六以價單形式發售8伙一房單位，折實價663.29萬至775.1萬元。
九龍建業(00034)的西營盤63 POKFULAM以4,650萬元售出2座31樓B室，呎價約40,330元。
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