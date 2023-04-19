飛揚1期單日賣出64伙

University Hill料今開價 項目由昨日下午約6時半起展開銷售程序，據悉有逾60組準買家出席。該盤早前一次過修訂多張價單，劈價最多17%，而昨日發售的單位包括81伙一房戶、23伙兩房戶及4伙三房戶，折實價由356.8萬元起。

其他新界樓盤亦部署開售，新鴻基地產旗下大埔白石角University Hill，預料最快今日公布首張價單。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目定價會參考附近新盤近期成交價，預告周五將邀請VIP率先參觀展銷廳及示範戶，目前已錄約800至1,000個預約登記。發展商亦指，項目會所設有4個宴會廳，空間相連，佔地共約3,500方呎，可供住戶舉行酒店式派對或婚宴。

出席記者會的女藝人李施嬅指，在港持有一個單位作投資，另在美國及新加坡亦有物業，過往投資物業未曾蝕錢，相信香港樓「穩陣」，自住偏好海景戶。

必嘉坊•迎匯連售3伙 恒基地產的紅磡必嘉坊‧迎匯成交量平穩向上，昨再售出3伙，月內已暫沽約39伙，套現逾2.29億元。最新以524.97萬元售出12樓E室一房戶，按單位實用面積270方呎計，呎價約19,443元。至於6樓G室及7樓G室均屬同面積同間隔，分別以519.93萬元及521.55萬元售出。同系的鰂魚涌THE HOLBORN周六以價單形式發售8伙一房單位，折實價663.29萬至775.1萬元。