工商舖成交額季飆74%

中港兩地全面通關，帶動商業活動增多，有市場報告指，今年首季本港工商舖交投量約890宗，較去年第四季增長約25%，涉及總成交金額約195.64億元，按季更升約74%，預期第二季成交量及價格分別漲約20%及約10%，當中，舖位售價會升約5%，租金亦漲達10%。

中原（工商舖）、澳門及橫琴董事總經理潘志明表示，通關效應，市場憧憬旅遊業及相關餐飲及零售業可隨之受惠，本港基座商場及大型商舖項目備受市場關注，季內涉及基座商場及大型舖位項目受追捧，共錄11宗逾億元成交，佔整體大手成交個案比例逾一半。

潘續指，中港澳全面通關帶來顯著暢旺的旅客數字，舖位市場率先起動，今年第一季本港商舖市場共錄約214宗買賣個案，按季微減約3%，但成交額就大增約95%至約93.96億元，反映舖位大額成交個案增多。他預料，本季工商舖錄約1,100宗水平，成交額亦升至約215億元。

該行商舖部董事黃偉基補充，自全面通關消息公布後，疫情下倒退的行業如奢侈品及藥妝店均逐漸重返市場。資料顯示，首季市場共錄約1,172宗舖位租賃成交，涉及總金額約1.36億元，對比去年第四季分別上升約18%及17%。按年比較，宗數及金額分別漲約44%及40%。

次季舖租料漲10% 他又指，個別主打旅客生意的行業亦重返尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環等核心消費區，開舖速度最快是化妝品及藥妝相關行業，單是旺角及尖沙咀區首季已錄約10宗租賃成交。他預計第二季成交會升至少一成至約1,300宗，核心區舖租會有約10%升幅，非核心區舖租亦料有約5至10%增幅。