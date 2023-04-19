新居屋車位價 銀河苑售225萬

近年備受市場高價追捧的新居屋二手市場，罕錄低價個案。大嶼山梅窩銀河苑一個兩房單位，減價後於未補價第二市場僅以225萬元「車位價」售出，單位約6年帳面只升值約34%，賺幅遠低於其他新居屋。

利嘉閣劉俊傑表示，上述單位為A座中層15室，實用面積約386方呎，去年中叫價268萬元放售，累減約16%，獲同區分支家庭客以白居二資格購入，呎價約5,829元。

天富苑三房465萬沽 資料顯示，是次成交為屋苑第二宗呎價不足6千元的二手買賣。單位原業主於2017年以約168.4萬元一手購入上址，帳面獲利約56.6萬元離場，樓價升幅不及其他新居屋。事實上，青衣盈翠半島車位近月成交價都逾200萬元。

天水圍居屋套三房單位成交價不足「5球」。祥益謝利官指出，單位為天富苑D座低層2室，實用面積約650方呎，有裝修，減價10萬元，獲區內綠表客以465萬元購入自用，呎價約7,154元。原業主持貨約5年，帳賺65萬元離場。

此外，市區公屋單位成交呎價亦險守5千元關口。富誠地產李志揚稱，黃大仙竹園北邨柏園樓高層17室，實用面積約485方呎，三房間隔，去年11月第二市場開價318萬元，其後調整至280萬元，近日獲買家洽購，議價後售245萬元，呎價約5,052元。