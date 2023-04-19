藍籌盤續蝕 第一城鬆綁輸5萬

二手交投持續減少，藍籌屋苑價格亦見回落，業主續以蝕本價吸客，沙田第一城兩房單位以500萬元轉手，較3年前購入價帳面再低約5萬元。

中原黎宗文表示，一手市場搶去二手樓注意力，沙田第一城4月成交量不足10宗。該屋苑46座低層H室，實用面積約304方呎，2月時叫價約528萬元，減價28萬元獲用家承接，成交呎價約16,447元。原業主於2020年以505萬元購入，期內帳面貶值約1%。

麗城移民盤損手45萬 移民盤業主同樣心急沽貨。中原余俊文指，荃灣麗城花園3期7座高層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，原業主移民放售，劈價50萬元，以800萬元沽出，呎價約10,989元。原業主於2020年3月以845萬元買入，持貨約3年帳蝕45萬元。

半新盤連錄虧蝕個案。世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角維港頌6座中低層B室一房戶，去年12月叫價1,190萬元，最終減至約1,080萬元沽出，呎價約24,714元，單位約6年帳面貶值約100萬元。

世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海滙第2座高層D室，叫價620萬元，以570萬元易手，呎價約13,164元，低市價約5%，原業主持貨約4年帳面損失30萬元或跌價約5%。

市場有複式戶低於700萬元成交。市場消息透露，元朗名御低層單位，實用面積約738方呎，套三房複式設計，以668萬元售，呎價約9,051元，做價創屋苑4年新低。

此外，個別受追捧的鐵路上蓋屋苑錄賠訂重售。消息稱，溱岸8號2座單位，月初曾售1,630萬元，交易取消後，再以1,750萬元重售，約半個月賣貴約7.4%。