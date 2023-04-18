輪商精選：南航好友留意29660
港股復活節長假期後，走勢一直欠缺方向，而隨着北水持續流入，加上內地於周二發表經濟增長數據，樂觀憧憬帶動恒指向上突破20,700點。
如看好恒指進一步上升，可留意輕微價外認購證29428，行使價21,607點，6月到期，實際槓桿15.9倍。相反，如認為港股21,000點有阻力，看淡可考慮認沽證12551，行使價19,106點，7月到期，實際槓桿10.5倍。
博新地升 吼29770
即將迎來內地五一長假，傳統上是旅遊及消費的旺季，而今年為復常後首個黃金周，無論是出遊預訂網站，或是航空公司最新公布的數據，都反映預訂量大幅上漲。
至於落後多時的國泰航空(00293)，股價仍處於100天線之下，如看好訪港旅遊需求，帶動股價突破8元阻力，可參考價外認購證29025，行使價9.28元，12月到期，實際槓桿6倍。
政府派發消費券，或對市道帶來支持。而本地板塊還可留意地產股，近月出現樓市小陽春，過去周末新盤銷情理想，新鴻基地產(00016)股價於高位近110元徘徊，如看好可參考中長期認購證29770，行使價120.88元，2024年6月到期，實際槓桿6.1倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（a）與交易日和交易時間差異有關的風險；（b）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（c）與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；（d）匯率風險；（e）可能延遲結算及（f）在成分股並無交易時公布指數水平。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：