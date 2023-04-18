大市剖析：港元呈弱勢 恒指未必弊

經過上星期投資氣氛較觀望的一周後，港股周一重新發力，在A股帶動下，收於今年3月以來的高位，成交亦增至1,365億元。雖然成交不算大幅增加，但恒指總算收於早前兩次20,800點的即市回調阻力附近，同時也收於3月高位時的上影線上，走勢不俗。

大市低位承接力強 再者，上周多家內地科技龍頭公司一度受大股東減持的消息拖累股價，更曾令恒指跌至19,900點以下，當日即市低位反彈，反映大市在低位的承接能力。

另外，近期外圍市場已開始押注加息周期將結束，在美國多項經濟數據公布後，市場對未來再加息一次的機率普遍一致，也是利好股市的原因。

美國3月消費者價格指數（CPI）按年增長5%，高於市場預期，隨後公布的生產物價指數（PPI）同樣大幅放緩，顯示供應鏈瓶頸好轉等因素，正在讓上游成本壓力減輕，並有望進一步傳導到未來商品和服務的價格，市場對於通脹可回落逐漸出現信心。

不過，全美獨立企業聯盟（NFIB）公布的一項調查顯示，小企業中認為融資更困難的比例創下2012年12月以來最高紀錄，預計未來3個月信貸環境將更嚴峻的比例也創下10年新高，小企業對未來的經濟狀況持懷疑態度。另外，3月零售銷售按月下滑1%，差過預期的跌0.4%，這是過去5個月來的第4次下降。

難怪聯儲局官員也看法分歧，該局理事沃勒表明最新數據顯示壓抑通脹沒進展，認為需進一步加息，而亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克卻認為再加息一次便可暫停。

更令香港投資者尷尬的是，在港股屢次上試近期阻力的同時，香港金融管理局再接港元沽盤，本月更是4度接錢，累計接逾208億港元。此外，亦為金管局今年第6度接錢，累計接錢399.56億港元。

可留意，美國本輪加息周期內，即2022年5月12日凌晨起，金管局已47度接錢，累計接錢2,820億港元。期間，恒指去年6月曾越過22,400點，也曾低見14,597點，及後反彈至今年1月高位22,700點。從這個角度看，港股與弱港元走勢未必一致，短期走勢未需要太擔心。

後向還看A股表現 現時期待的是，在昨日A股創年內高位後可以再接再厲向上挑戰更高水平，近年港股要升都是要靠A股，假如成功重上21,000點，港股後市就一定更好。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒