新盤概況：尚‧珒溋加推12個特色戶
復常通關後新盤市場表現向好，龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋交投步伐加快，最新公布加推12伙高座特色單位招標發售，其中兩伙頂層現樓單位更於昨日曝光。
該集團香港高級營銷總監關靜如稱，該盤今年暫沽約30伙，約八至九成買家有內地背景。該類買家普遍已持有本地永久性居民身份證，絕大部分選購三房、四房及特色大單位。全盤累計售出617伙，連同車位及商業部分套現約124億元。
昨日開放予傳媒參觀的單位包括2座40樓A室連天台戶，及同座39樓及40樓D室複式單位，其中連天台單位實用面積1,585方呎，四房三套間隔，客飯廳及兩個睡房對外均連接面積共242方呎平台，另設1,147方呎天台。而即將招標發售的單位全數實用面積逾1,000方呎，招標期由4月21日至6月30日。另4大代理向第2座頂層複式戶的買家，送贈最高88萬元的家具禮券。
維港滙II買家3844萬購兩伙
大手成交頻現，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，昨錄得3宗成交，市場估計，其中兩伙由同一組買家斥3,844.7萬元購入，包括6座21樓C室，為實用面積790方呎的三房戶，成交價1,951萬元，呎價約24,696元。
必嘉坊‧迎匯連沽3戶
同時，恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧迎匯亦連環沽出3伙，吸金約1,870.57萬元。當中，11樓G為實用面積270方呎的一房單位，成交價564.33萬元，呎價約20,901元。而面積及開則相若的15樓G室以567.7萬元沽出，上述兩伙料為同一組買家購入，共涉1,132.03萬元。
新鴻基地產(00016)的元朗Grand YOHO第二期，昨日透過招標連沽3伙，吸金5,001.2萬元。
澐璟三房售4350萬 每呎3.6萬
豪宅新盤承接力持續。由華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，昨日以4,350.35萬元售出8座30樓B室，三房一套間隔，按單位實用面積1,187方呎計，呎價約36,650元。發展商表示，全盤開售至今累售84伙，套現逾41.6億元。
此外，山頂超級豪宅Mount Nicholson第一期昨售出洋房12號，實用面積7,042方呎，成交價逾5.77億元，呎價82,000元。
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