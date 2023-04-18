新盤概況：尚‧珒溋加推12個特色戶

該集團香港高級營銷總監關靜如稱，該盤今年暫沽約30伙，約八至九成買家有內地背景。該類買家普遍已持有本地永久性居民身份證，絕大部分選購三房、四房及特色大單位。全盤累計售出617伙，連同車位及商業部分套現約124億元。

昨日開放予傳媒參觀的單位包括2座40樓A室連天台戶，及同座39樓及40樓D室複式單位，其中連天台單位實用面積1,585方呎，四房三套間隔，客飯廳及兩個睡房對外均連接面積共242方呎平台，另設1,147方呎天台。而即將招標發售的單位全數實用面積逾1,000方呎，招標期由4月21日至6月30日。另4大代理向第2座頂層複式戶的買家，送贈最高88萬元的家具禮券。