未補價公居屋月內11刁 減77%

隨着白居二購買力被消耗，資助房屋未補價第二市場交投進一步下挫。香港房屋委員會資料顯示，4月公屋及居屋同類市場暫錄11宗成交，按月勁減約77.1%，並為逾一年同期最少。

據相關資料，相比3月上半月錄得48宗同類買賣，本月明顯減少37宗，更為去年3月最少。期內以旺角富榮花園佔3宗成交最多，包括一個實用面積約431方呎中層兩房戶以390萬元易手，呎價約9,049元。

景泰苑賣330萬 升值逾倍 此外，該會昨亦更新3月未補價交投宗數，全月錄得389宗買賣，相比2月全月的485宗，按月減少96宗或約19.8%。

至於新蒲崗新居屋景泰苑近日再有承接，富誠地產謝婉玲表示，該盤低層7室，實用面積約287方呎，原則為開放式間隔，改為採活動式趟門的兩房設計，去年7月第二市場叫價398萬元放售，最終減至330萬元成交，呎價約11,498元。

原業主於2017年2月以163萬元購入單位，至今大幅升值約167萬元，升幅超過一倍。