新界二手連環蝕讓

元朗單日3宗 屯門豐連鬆綁輸10% 樓市交投氣氛回軟，樓價欠缺成交支持下連錄蝕讓，特別是供應充裕的新界西北地區。元朗區昨出現至少3宗虧損個案，包括尚悅、溱柏及柏逸均有業主損手沽貨。而屯門豐連有辣招鬆綁貨約3年半貶值逾一成。

尚悅4年帳蝕38萬 中原王勤學表示，元朗區於過去周末兩日錄得11宗成交，集中於二、三線屋苑，部分業主虧蝕離場。其中尚悅3座高層F室，實用面積約357方呎，兩房間隔，減價34萬元，以486萬元沽出，呎價約13,613元。原業主於2019年5月以524.5萬元買入單位，持貨約4年帳蝕38.5萬元，貶值約7.3%。

同區供應較罕有的特色單位價格也未止跌，他續稱，柏逸2座頂層連天台兩房戶，實用面積約435方呎，減價25萬元後，以555萬元成交，呎價約12,759元。單位2017年11月一手購入價約559.3萬元，現輕微蝕讓約4.3萬元。

天置物業張子康亦稱，同區溱柏9座低層G室，實用面積約272方呎，以358萬元易手，低估價約40萬元，呎價約13,162元。據悉，原業主於2017年買入單位，現轉售帳面損失7萬元。

另消息指出，上述豐連2座中低層H室，實用面積約253方呎，開放式間隔，成交價375萬元，呎價約14,822元。原業主於2019年9月以419萬元入市，現沽售帳面蝕約44萬元，貶值約10.5%。

其他新界地區亦出現同類情況，世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧第22座一個連天台單位，實用面積約457方呎，成交價773萬元，呎價約16,915元。單位2017年9月購入價860萬元，貶值約87萬元。

映日灣錄明賺實蝕 此外，隨着樓價從低位回升，個別單位樓價雖「回到家鄉」，惟計及使費仍屬蝕本貨。美聯梁仲維稱，荃灣映日灣3座高層E室，實用面積約289方呎，以595萬元易手，呎價約20,588元，原業主2019年持貨至今帳面僅賺5.8萬元，升值不足1%，扣除持貨開支屬損手個案。

粉嶺牽晴間也有辣招鬆綁貨輸使費，中原劉德興表示，屋苑6座中層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，以598萬元易手，呎價約13,972元。單位3年僅升值約9萬元或約1.5%，原業主明賺實蝕離場。

新界西北屋苑連錄蝕讓買賣