簡訊一覽
●H&H國際控股(01112)公布，今年首季未經審核總收入31.48億元人民幣，按年增長17.33%；撇除外匯變動影響的同類比較基準下，則增長15.7%。
●內地白酒公司珍酒李渡(06979)昨日起至周四（20日）公開招股，該企計劃發行約4.9億股，招股價介乎10.78至12.98元，淨籌最多60.39億元，每手200股，一手入場費約2,622.18元，料於4月27日首掛。
●外媒指安踏體育(02020)擬通過先舊後新方式配售1.19億股，集資最多121.7億元，每股配售價或99.08至102.27元，較昨日收市價折讓約6至8.93%。
●361度(01361)旗下主品牌產品於今年首季零售額按年錄低雙位數增長。季內童裝品牌產品亦錄約20至25%的按年增長，表現比去年第四季均有改善。
●香港電子商務平台友和(02347)指，旗下平台於新一期電子消費券派發首日（16日）的交易額，較4月平均交易額增2.7倍，平均訂單金額超過1,600元。
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