小鵬料內地未來10年剩8大車廠

小鵬去年交付逾12萬輛車，但何小鵬稱，每年銷售規模達300萬輛才是車企的「入場券」，而成本平衡、高效研發、高端體驗將是小鵬未來存活之道。

他又提及，現時市場並未有車企能將自動駕駛真正做得好，有3個原因，「一是在城市內發展自動駕駛難度大，二是成本很貴，第三是支持的車型很少」，但揚言「明年今日大家可再來看看小鵬的自動駕駛，會覺得原來很有用。」

另邊廂，內地電池一哥寧德時代的鈉離子電池產業化進程亦嶄露頭角，事關電池已首先搭載在內地國有車廠奇瑞的部分汽車，雙方亦聯手打造全新電池品牌「ENER-Q」。

福士福特印尼建電池系統 至於鎳礦大國印尼近年亦積極在電動車生產鏈分一杯羹，該國投資部長Bahlil Lahadalia指，大型車廠福士及福特，將與礦商淡水河谷及內地電池礦商浙江華友鈷業等合作，在印尼打造車用電池生態系統，冀降低成本，縮窄與特斯拉（Tesla）的差距。據悉，這些原材料現時佔汽車標價約40%。

另保時捷昨公布今年首季全球交付量按年增18%，達80,767輛，其中中國市場銷量升21%，達21,365輛，是集團單一最大市場。