紙幣需求20載低 英印鈔商盈警

全世界三分之一的紙幣，其實都由一間英國公司De La Rue（DLR）負責設計或生產。受疫情影響，連這間「印銀紙」的公司亦「頂唔順」要發盈警，指全球對紙幣需求減少，達到過去20年以來最低的水平，令2024財政年度的盈利受壓，盈利或會降至接近2,000萬英鎊（約1.96億港元）。

DLR行政總裁Clive Vacher表示，過去每逢有經濟危機，中央銀行都會加印紙幣以作防備。可是本次疫情，當各央行點算後，發現紙幣庫存上升，故都延遲了印發新紙幣的訂單，對公司構成「重大的不穩定」，預計本輪紙幣需求疲弱的周期都較以往長，最少仍會持續9至12個月，暫時難知何時才能回復正常。

造成這情況是因為疫情期間，需要線上付款的網購漸增，即使到店舖購物，人們都偏好使用非接觸式的付款方法，包括信用卡、扣帳卡、手機錢包等。有統計更指，在英國使用現金付款的佔比由10年前的60%，降至現在的15%。

WhatsApp巴西推商業支付 事實上，各大科網公司都搶佔網絡付款市場，在香港使用率高的即時通訊軟件WhatsApp，本年3月在巴西獲監管當局批准可加入向中小企付款的功能後，公司一直作最後階段測試。據報有關功能最近已在巴西開通，暫時用戶可向一些小商戶付款。一旦在巴西試用成功，或會向全球推廣，可能為WhatsApp和Facebook的母公司Meta開拓新財路。